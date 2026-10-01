Hindrich, titular cu Polonia! VIDEO. Selecționerul Gică Hagi a făcut anunțul » Ce se întâmplă cu Ionuț Radu

Selecționerul Gică Hagi a anunțat că portarul Otto Hindrich (24 de ani) va fi titular în meciul cu Polonia, din Liga Națiunilor.

Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ionuț Radu a fost integralist în primele două meciuri ale naționalei, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, dar a comis mai mai multe greșeli.

Otto Hindrich, titular cu Polonia!

După meciul cu Bosnia și gafa lui Radu, Hagi își exprimase regretul că nu i-a dat o șansă și lui Hindrich.

Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, merita, a apărat foarte bine cu Țara Galilor. O să-mi cer scuze că pe unii nu i-am băgat, alții vor fi supărați. Atât am putut, așa am gândit și îmi cer scuze. Gică Hagi, după meciul cu Bosnia

Hagi a anunțat că va schimba portarul la meciul de vineri seara, cu Polonia:

„N-am regretat că nu l-am titularizat în primele două meciuri, am spus că Radu este un portar foarte bun. Mâine (n.r. - vineri) va apăra Otto Hindrich”.

Cât despre starea lui Radu, selecționerul României a spus: „A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Acum are o jenă la umăr, dar nu este ceva foarte grav”.

FOTO. Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia

Otto Hindrich are un sezon foarte bun la Legia Varșovia, fiind un titular incontestabil în poarta polonezilor.

Radu a avut o evoluție sub așteptări în meciul cu Bosnia. Portarul a greșit decisiv la al treilea gol al oaspeților, marcat de Tabakovic.

Radu a respins greșit mingea după șutul Alajbegovic și i-a permis lui Tabakovic să ducă scorul la 3-1. Acesta a încasat cu ușurință și primele două goluri ale bosniacilor.

În duelurile cu Suedia și Bosnia, Ionuț Radu a primit nu mai puțin de 6 goluri.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan

Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport