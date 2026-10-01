Hindrich, titular cu Polonia!  VIDEO. Selecționerul Gică Hagi a făcut anunțul » Ce se întâmplă cu Ionuț Radu +7 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

Hindrich, titular cu Polonia! VIDEO. Selecționerul Gică Hagi a făcut anunțul » Ce se întâmplă cu Ionuț Radu

alt-text George Neagu , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 22:12
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 23:13
  • Selecționerul Gică Hagi a anunțat că portarul Otto Hindrich (24 de ani) va fi titular în meciul cu Polonia, din Liga Națiunilor.
  • Polonia - România se joacă vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Ionuț Radu a fost integralist în primele două meciuri ale naționalei, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, dar a comis mai mai multe greșeli.

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Otto Hindrich, titular cu Polonia!

După meciul cu Bosnia și gafa lui Radu, Hagi își exprimase regretul că nu i-a dat o șansă și lui Hindrich.

Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Otto Hindrich în poartă, merita, a apărat foarte bine cu Țara Galilor. O să-mi cer scuze că pe unii nu i-am băgat, alții vor fi supărați. Atât am putut, așa am gândit și îmi cer scuze. Gică Hagi, după meciul cu Bosnia

Hagi a anunțat că va schimba portarul la meciul de vineri seara, cu Polonia:

„N-am regretat că nu l-am titularizat în primele două meciuri, am spus că Radu este un portar foarte bun. Mâine (n.r. - vineri) va apăra Otto Hindrich”.

Cât despre starea lui Radu, selecționerul României a spus: „A fost cu noi de la început, am știut în cantonament. Acum are o jenă la umăr, dar nu este ceva foarte grav”.

FOTO. Antrenamentul României înaintea deplasării spre Polonia

Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (7 imagini)

Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, înaintea meciului cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Otto Hindrich are un sezon foarte bun la Legia Varșovia, fiind un titular incontestabil în poarta polonezilor.

Radu a avut o evoluție sub așteptări în meciul cu Bosnia. Portarul a greșit decisiv la al treilea gol al oaspeților, marcat de Tabakovic.

Radu a respins greșit mingea după șutul Alajbegovic și i-a permis lui Tabakovic să ducă scorul la 3-1. Acesta a încasat cu ușurință și primele două goluri ale bosniacilor.

În duelurile cu Suedia și Bosnia, Ionuț Radu a primit nu mai puțin de 6 goluri.

Lista celor 23 de jucători aleși de Gică Hagi pentru partida cu Polonia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Andrei Borza, Bogdan Racovițan, Tony Strata
  • Mijlocași: Marius Marin, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Nicușor Stanciu, Ianis Hagi, Tudor Băluță, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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