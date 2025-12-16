S-a împotrivit cofinanțării arenei Dinamo Consilier din Sectorul 2: „Să întrebăm dinamoviștii dacă ar plăti din buzunarul lor 1.500 de lei pentru stadion”

Ovidiu Pellegrini, consilier local al Sectorului 2 din partea USR, s-a împotrivit vehement cofinanțării construcției noii arene Dinamo.

Politicianul atrage atenția că investiția poate afecta bugetul altor sectoare de activitate.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat azi prin vot cofinanțarea noii arene multifuncționale Dinamo, cu 25 de milioane de euro.

Citește și Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei Citește mai mult Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei

Un consilier s-a împotrivit vehement cofinanțării noului stadion Dinamo: „E mai ușor să cheltui banii altora”

În timpul ședinței Consiliului Local, Marius-Ovidiu Pellegrini a contestat planul de finanțare, întrucât Sectorul 2 ar urma să investească într-un obiectiv al Ministerului de Interne.

„Am niște nelămuriri, să zic așa. Deci vorbim de aproximativ 25 de milioane de euro pentru un proiect pe plan sportiv, fapt care există deja administrat de Primăria Generală, Arena Națională.

Întrebarea mea este: de ce investește Sectorul 2 pentru un obiectiv al Ministerului de Interne și nu [investește] Ministerul de Interne, în primul rând? ”, a spus Marius-Ovidiu Pellegrini, potrivit gsp.ro.

Consilierul USR a avertizat că investiția în noua „casă” a „câinilor roșii” ar putea afecta bugetul altor obiective locale, precum modernizarea școlilor și reabilitarea străzilor:

„În al doilea rând, 25 de milioane de euro practic le luăm de la școli, spații verzi, reabilitări de străzi.

Având în vedere faptul că eu sper și sunt convins că o să se implementeze referendumul, la care 700.000 de bucureșteni au votat pentru ca bugetele de la sectoare să se treacă la Consiliul General.

Există lege în Parlament, în momentul ăsta, și noul primar general și-a spus punctul de vedere, că își dorește să se implementeze acest referendum.

Din momentul ăla, de unde o să luați banii respectivi pentru stadionul Dinamo? De la școli, de la spații verzi, investiții, de unde?

Pentru că sunt convins că sunt foarte mulți suporteri dinamoviști în Sectorul 2, sunt convins că există un avantaj pentru comunitatea din Sectorul 2, dar nu în detrimentul investițiilor pe care le-am enumerat.

Dacă ar fi să întrebăm suporterii Dinamo dacă ar plăti ei din buzunarul lor 1.000 - 1.500 de lei de om cred că răspunsurile ar fi mai mult nuanțate. E mai ușor să cheltui banii altora”.

Cum au votat consilierii:

Pro: Alexandru Manea, Claudiu Săftoiu, Alexandru Dinu, Mădălina Mustafa, Paula Pașciuc, Valentin Ionescu

Contra: -

Abținere: Anda Badea, Cristian Năstăsescu, Georgeta Dogaru, Matei Predescu, Silviu Matei

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport