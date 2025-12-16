Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, astăzi, proiectul de cofinanțare a noii arene multifuncționale Dinamo.

Lucrările la stadionul ce va fi folosit atât de către CS Dinamo, cât și de FC Dinamo ar putea fi demarate la începutul anului viitor.

Săptămâna trecută, Rareș Hopincă a anunțat că Primăria Sectorului 2 va cofinanța construcția noii arene multifuncționale Dinamo cu 25 de milioane de euro. Azi a venit și confirmarea prin vot.

Primăria Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare al noului stadion Dinamo

Proiectul de cofinanțare a noii case a „câinilor roșii”, prevăzut în OUG nr. 52/2025, a fost supus la vot de consilierii locali din Sectorul 2 și a fost aprobat: 18 voturi favorabile și 8 abțineri.

Prima tranșă ce va fi virată pentru construirea noului stadion Dinamo va fi alocată chiar din această lună.

6.500.000 de euro plus TVA este prima tranșă pe care o va plăti Primăria Sectorului 2

De asemenea, organismul local a aprobat asocierea cu CS Dinamo pentru a deschide Parcul Sportiv Dinamo. Acesta va putea fi folosit pentru activități publice dedicate copiilor și adulților din Capitală.

Bog'Art, firma care a câștigat licitația pentru construcția noii arene, urmează să organizeze șantierul.

Lucrările pentru noua arenă a „câinilor” ar putea fi demarate la începutul anului viitor.

FOTO. Cum va arăta noul stadion Dinamo

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

