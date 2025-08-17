Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, critică maniera de arbitraj.

Ciucanii rămân pe ultima poziție a Superligii, cu un singur punct obținut în 6 meciuri.

Csikszereda a deschis scorul prin autogolul lui Silviu Lung Jr. din minutul 3, însă Universitatea Craiova a punctat de două ori prin Steven Nsimba, în minutele 11 și 69 și a obținut victoria.

Robert Illyeș, atac la adresa arbitrajului: „Parcă prea ușor dădeau pentru ei”

La sfârșitul partidei de la Miercurea Ciuc, Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a acuzat arbitrajul lui Vlad Baban.

„ Singura frustrare pentru mine, legată de arbitraj, este că nu știu de ce a dat 10% în loc de 5% pentru Craiova. Parcă prea ușor dădeau pentru ei. Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!

După aia nu mai poți să joci agresiv. Cel mai mult asta mă supără! Imediat te termină dacă vrea! În rest, nu am ce să zic.

A arbitrat bine. A arbitrat corect. Dar, la chestiile mici, prea ușor a dat galbene”, a spus Robert Ilyeș, la finalul duelului, conform digisport.ro.

Brigada de la Csikszereda - U Craiova 1-2



Arbitru: Baban Vlad (Iaşi) / A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), A2: Artene Ovidiu (Vaslui), Arbitru VAR: Vidican Rares George (Satu Mare)

Antrenorul celor de la Csikszereda a identificat problemele echipei sale

Robert Ilyeș crede că elevii săi nu au experiența necesară pentru a gestiona duelurile din Superliga, iar Csikszereda are probleme serioase în defensivă.

„După jocul prestat, să nu iei niciun punct e frustrant.

Păcat, păcat! După 1-0, chiar dacă am luat gol de 1-1, am reintrat în joc și am avut posesie bună și situații de a marca.

Din păcate nu am reușit să mai marcăm și, la puținele lor ocazii, ne-au taxat. Asta e soarta noastră! Detaliile mici fac diferența. Se vede că încă nu suntem copți pentru prima ligă.

La orice ocazie a adversarului, la prima fază luăm gol. Nu am ce să le reproșez băieților. Am încercat să jucăm fotbal, dar sunt momente în care, dacă nu marchezi, echipele mari te taxează”, a spus tehnicianul ciucanilor.

VIDEO Autogol incredibil al lui Silviu Lung

După 6 partide disputate din Superliga, Csikszereda are cea mai slabă apărare a campionatului. Echipa din Miercurea-Ciuc a primit 17 goluri.

Avem probleme în compartimentul defensiv. Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2. Nu am reușit să aducem jucători cu ceva experiență și cel mai mult acolo suferim, la faza defensivă. Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport