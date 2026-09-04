A rămas fără picior la Survivor Vrea 100 de milioane de dolari după accidentul șocant din Dominicană! A dat în judecată firma controversatului patron din Premier League
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A rămas fără picior la Survivor Vrea 100 de milioane de dolari după accidentul șocant din Dominicană! A dat în judecată firma controversatului patron din Premier League

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 19:33
  • Stavros Floros (22 de ani), fost concurent la Survivor Grecia, a dat în judecată firma controversatului Acun Ilıcalı (57 de ani) după accidentul în urma căruia și-a pierdut cea mai mare parte a piciorului stâng.
  • Grecul cere despăgubiri de peste 100 de milioane de dolari!
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Pe 11 mai, în timpul filmărilor din Republica Dominicană, Stavros Floros a fost lovit de elicea unei ambarcațiuni turistice în timp ce se afla în apă încercând să prindă pești cu harponul.

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Vrea 100 de milioane de dolari după accidentul șocant de la Survivor! A dat în judecată firma controversatului patron din Premier League

Conform relatării sale din proces, piciorul stâng a fost secționat și nu a mai putut fi recuperat din apă. El a suferit, de asemenea, traumatisme serioase la glezna dreaptă.

Situația a fost critică. Floros susține că a pierdut o cantitate mare de sânge și că viața i-a fost salvată de un turist aflat pe ambarcațiune, care i-a aplicat un garou. TMZ relatează, pe baza declarațiilor lui Floros, că acesta consideră că intervenția acelui necunoscut i-a salvat viața.

Tânărul a fost transportat în Statele Unite, la Miami, unde a trecut prin mai multe operații și a rămas internat timp de 61 de zile.

A rămas fără picior la Survivor Vrea 100 de milioane de dolari după accidentul șocant din Dominicană! A dat în judecată firma controversatului patron din Premier League A rămas fără picior la Survivor Vrea 100 de milioane de dolari după accidentul șocant din Dominicană! A dat în judecată firma controversatului patron din Premier League

Stavros Floros a dat în judecată Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, postul grec SKAI TV, dar și pe Acun Ilıcalı, pentru că au pus în pericol concurenții.

El susține că producția știa sau ar fi trebuit să știe că zona era traversată intens de bărci turistice și că exista un risc serios pentru concurenții care intrau în apă.

Floros mai susține că nu existau bărci de siguranță, zone protejate sau marcaje suficiente care să le transmită ambarcațiunilor că în acea zonă se aflau concurenți în apă. Potrivit plângerii, în aceleași ape ar fi existat incidente periculoase și chiar un deces anterior.

El acuză producătorii că nu i-ar fi oferit în timp util îngrijirile medicale corespunzătoare și susține că ar fi încercat să creeze o versiune falsă a circumstanțelor accidentului.

Stavros Floros: „Vreau ca lumea să știe adevărul”

Floros a transmis un mesaj dur odată cu deschiderea procesului, conform TheWrap:

„Vreau ca lumea să știe adevărul: am intrat într-un reality-show și am ajuns să am un singur picior la 22 de ani, după ce am simțit că mor încet.

Vreau ca oamenii să știe că nu au avut grijă de noi, că nu am primit sprijinul corespunzător din partea companiei de producție și că, indiferent de ce se întâmplă, trebuie întotdeauna să-ți ții capul sus și să-ți păstrezi credința în Dumnezeu”.

Survivor Grecia s-a încheiat după tragedie

Sezonul 13 din Survivor Grecia a fost oprit însă abia pe 20 mai, la 9 zile de la incident, când pe insulă mai erau 11 concurenți.

În afară de Stavros, a lipsit și Manos Malliaros, concurentul care fusese de față la tragicul accident. Acesta a fost internat și el în spital, fiind în stare de șoc și s-a întors în Grecia la câteva zile distanță.

Stavros Floros a fost desemnat câștigătorul concursului și a primit premiul de 250.000 de euro, cel mai mare oferit până acum în Grecia.

Cine este Acun Ilıcalı, controversatul șef al Survivor

Procesul îl vizează inclusiv pe Acun Ilıcalı, proprietarul Acun Medya. Compania turcă este cea care produce formatul Survivor în mai multe țări.

Ilıcalı este și proprietarul lui Hull City, club care a revenit în Premier League în 2026 după promovarea obținută în urma barajului din Championship. El a fost, de asemenea, vicepreședinte al lui Fenerbahçe în perioada 2024-2025.

Ilıcalı a fost achitat în iunie 2026 într-un dosar din Turcia privind presupusa promovare ilegală a reclamelor la pariuri în timpul unor transmisiuni sportive. Instanța din Istanbul i-a achitat pe Ilıcalı și pe ceilalți șapte inculpați, după ce procurorii ceruseră pedepse cu închisoarea cuprinse între un an și trei luni și cinci ani și trei luni.

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