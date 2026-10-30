„Ăsta e derby?” Legenda Stelei, după remiza cu CS Dinamo: „Asta e tradiție? Nici măcar o bătaie”

Steaua - CS Dinamo 0-0. Gabi Balint (63 de ani), legendă a clubului din Ghencea, a răbufnit după derby-ul etapei #12 din Liga 2.

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Fostul mare atacant a taxat lipsa de agresivitate a celor două formații.

Gabi Balint, după Steaua - CS Dinamo: „Ăsta e derby?”

„A fost un nivel de Liga 2, din a doua jumătate a clasamentului. Bă, nici măcar o bătaie, niște cartonașe roșii, ceva, niște tălpi n-am văzut. Păi ăsta e derby de Steaua - Dinamo? Asta e tradiție?

Nimic, o targă pe teren. Așa ceva... A fost public, camerele au captat mai mult public. Mi-a plăcut că am văzut foști jucători”, a declarat Gabi Balint, citat de digisport.ro.

Balint a evoluat timp de 10 ani la Steaua, în perioada 1980-1990.

Alături de roș-albaștri, a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în 1986, și Supercupa Europei, în 1987. În palmaresul său se mai află cinci titluri de campion al României și patru Cupe ale României cucerite cu formația din Ghencea.

69 de goluri în 264 de prezențe a marcat Balint pentru Steaua în campionat

După remiza din Ghencea, Steaua a ajuns la 11 puncte și ocupă locul 14, în timp ce CS Dinamo este pe poziția 19, cu 8 puncte.

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