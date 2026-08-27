Steaua a emis un comunicat, după ce FRF, printr-o decizie a Comitetului Executiv, în ședința desfășurată miercuri, a decis că, începând cu sezonul 2028/2029, echipele de drept public nu vor mai putea participa în play-off-ul din Liga 2.

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Răzvan Burleanu, președintele FRF, a anunțat că legea a fost votată în unanimitate, după ce 16 cluburi au fost de acord cu această propunere.

Steaua s-a opus categoric. „Militarii” se află la al 6-lea sezon consecutiv în Liga 2, dar nici în acest moment nu au obținut dreptul de promovare, fiind un club finanțat de Ministerul Apărării Naționale.

Steaua, comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off -ul din Liga 2

Clubul din Ghencea a emis un comunicat în care anunță că ia în calcul contestarea deciziei la instanțele sportive.

De asemenea, Steaua a anunțat că se fac în continuare demersuri pentru schimbarea formei de organizare a clubului, astfel încât să poată obține dreptul de promovare.

„Steaua București a luat act de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în ședința din 26 august 2026 și își exprimă dezacordul categoric față de o decizie pe care o consideră contrară intereselor fotbalului și principiului meritului sportiv.

Această poziție nu este una nouă. Steaua București și-a exprimat în mod clar opoziția și în punctul de vedere transmis în scris Federației Române de Fotbal, anterior adoptării hotărârii.

Considerăm greu de justificat faptul că, într-un sistem sportiv în care autoritățile și instituțiile publice au un rol important și legitim în susținerea sportului, Federația Română de Fotbal alege să introducă o restricție întemeiată pe forma juridică de organizare a unui club, în loc să protejeze un principiu fundamental: clasamentul trebuie stabilit pe teren, iar performanța sportivă trebuie să decidă participarea în fazele superioare ale competiției.

Cu atât mai greu de înțeles este o asemenea abordare în contextul în care, la nivelul competițiilor europene, forma de organizare a unui club nu constituie, prin ea însăși, un criteriu general de excludere din competiție. Fotbalul trebuie să fie decis de rezultate, nu de natura juridică a celui care le obține.

O echipă care, după un sezon întreg, obține, potrivit clasamentului, locul în play-off nu ar trebui împiedicată să participe printr-o decizie administrativă înainte ca mingea să înceapă să se joace. O asemenea măsură nu consolidează meritul sportiv, ci riscă să îl înlocuiască.

În aceste condiții, Steaua București analizează hotărârea adoptată și căile juridice disponibile pentru apărarea drepturilor și intereselor clubului, urmând ca, în funcție de concluziile acestei analize și de aprobările instituționale necesare, să fie stabilite demersurile ulterioare. Considerăm că legalitatea și temeinicia unei asemenea restricții trebuie să poată fi supuse controlului organismelor competente.

Dincolo de această hotărâre, obiectivul nostru rămâne neschimbat.

Instituția noastră se află într-un proces de reorganizare, iar Ministerul Apărării Naționale și clubul nostru nu au renunțat la identificarea soluțiilor legale și a partenerilor potriviți pentru rezolvarea situației juridice a echipei de fotbal.

Demersurile vor continua, deoarece proiectul fotbalistic al Stelei trebuie să beneficieze de perspectiva firească a performanței la cel mai înalt nivel.

Steaua trebuie să revină în prima ligă. Acest obiectiv rămâne prioritar” se arată în comunicatul emis de Steaua pe rețelele de socializare.

Lista celor 11 echipe care n-au drept de promovare în Superliga

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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