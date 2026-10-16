Stefan Milicevic (29 de ani), un tenismen sârb, a primit o suspendare-record din partea ITIA după ce a fost acuzat de trucarea mai multor partide.

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Stefan Milicevic a jucat doar în eșaloanele inferioare ale tenisului profesionist, iar cea mai bună poziție ocupată de acesta în circuit este 1.338, în august 2014.

Stefan Milicevic a primit o suspendare de 24 de ani!

Sancțiunea primită de tenismenul sârb este una dintre cele mai severe aplicate de anchetatori în tenis, în afară de suspendările pe viață.

Stefan Milicevic a fost acuzat că a trucat 6 meciuri, iar la 5 dintre acestea a participat ca jucător. Acesta a încercat să influențeze și rezultatul altor șase partide, în perioada 2022–2024.

Sârbul a mai fost acuzat că a încercat să implice și alți tenismeni într-o rețea de corupție, în aceeași perioadă.

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a desfășurat o anchetă în 2026, însă Stefan Milicevic nu a colaborat în acest caz, deși a fost contactat de de 7 ori, conform itia.tennis.

Stefan Milicevic FOTO gophersports.com

După încheierea anchetei, pe 24 septembrie, ITIA i-a transmis lui Milicevic o notificare privind comiterea unor abateri grave, dar sportivul tot nu a răspuns.

În acest sens, ITIA a stabilit ce sancțiune îi va acorda lui Stefan Milicevic, care a intrat în vigoare pe 9 octombrie: 24 de ani de suspendare și o amendă de aproximativ 62.000 de euro!

Suspendare primită de Milicevic va expira în octombrie 2050, când acesta va avea vârsta de 53 de ani.

Pe durata suspendării, sârbul nu are voie să participe la competiții, să antreneze sau să fie prezent la evenimente organizate ori autorizate de World Tennis, WTA, ATP, turneele de Grand Slam sau orice federație națională de tenis.

În luna decembrie a anului trecut, tenismenul francez Quentin Folliot a primit la rândul său o suspendare de 20 de ani, după ce s-a demonstrat că a trucat propriile meciuri și i-a influențat și pe alți jucători să procedeze în acest fel.

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