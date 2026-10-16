Dioszegi contraatacă  Patronul de la Sepsi despre scandalul cu Dinamo: „«Regele ciolanului» a adus fasole doar pentru Rednic” 
Laszlo Dioszegi
Superliga

Dioszegi contraatacă Patronul de la Sepsi despre scandalul cu Dinamo: „«Regele ciolanului» a adus fasole doar pentru Rednic”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 12:26
  • Scandalul dintre Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul clubului Sepsi, și Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, și-a consumat un nou episod.
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După meciul Sepsi - Dinamo (0-2), Nicolescu s-a arătat total nemulțumit de protocolul pus la dispoziție în loja în care se aflau oficialii celor de la Dinamo și a avut un mesaj pentru Dioszegi.

Cei doi oficiali s-au contrazis ulterior în declarații, iar acum Laszlo Dioszegi a spus ce a văzut pe filmările din loja lui Dinamo.

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Laszlo Dioszegi: „Am stat aproape o oră în fața calculatorului”

În urmă cu câteva zile, Dioszegi a explicat că se va uita personal pe filmări pentru a se convinge că angajații clubului și-au făcut treaba corespunzător la meciul cu Dinamo.

„Eu nu am avut nicio problemă cu cei de la Dinamo, dânșii au avut problemă cu noi. Nu am avut de ce să iau legătura cu ei.

Eu nu port pică, asta este. Eu nu sunt supărat, mergem mai departe și îi așteptăm data viitoare să vină. Trebuie să uităm tot ceea ce s-a întâmplat. Ce a fost, a fost.

Noi am văzut toate filmările, am stat aproape o oră în fața calculatorului. Am văzut platourile. Nu am vrut să punem filmări publice pentru că sunt și alți oameni și nu era ok să apară și ei, fără acordul lor. Așa e corect.

Dacă cineva vrea, poate vedea toată filmarea. Au fost maximum 10 persoane în loja lui Dinamo. Nu mi se pare corect cum a pus domnul Nicolescu problema.

Ei au venit cu 45 de minute înainte de startul meciului și au crezut că ceea ce au găsit pe masă este meniul.

Dar nu. Noi nu punem atât de devreme mâncarea, pentru că în loje este mai cald și vrem să se păstreze. Dar au venit platourile și nu aveau ce să spună”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform digisport.ro.

Foto: captură VIDEO Digi Sport Foto: captură VIDEO Digi Sport
Foto: captură VIDEO Digi Sport

Laszlo Dioszegi: „Ca să lămurim și subiectul cu ciolanul și varza”

Mircea Rednic, antrenorul care a câștigat ultimul titlu al lui Dinamo, a fost prezent la meciul cu Sepsi și a precizat că totul a fost în regulă cu servirea, din punctul său de vedere. El a fost mutat din loja în care stătea inițial, iar oficialii dinamoviști au susținut că Rednic a avut tratament preferențial.

Laszlo Dioszegi a confirmat acum spusele roș-albilor:

„Nu am ce să le reproșez celor din clubul nostru. Ca să lămurim și subiectul cu ciolanul și varza din loja domnului Rednic.

Noi am avut o sărbătoare în cursul zilelor sâmbătă și duminică și chiar le-am cerut televiziunilor să programeze meciul vineri. Să nu fie probleme, să organizăm o petrecere pentru că am împlinit 15 ani.

De vineri s-au deschis tarabele și «Regele ciolanului», așa cum este numit, are loja numărul 7 închiriată. A adus ciolan și fasole pentru domnul Rednic, dar numai pentru el.

Nici pentru mine nu a adus. A dat repede telefon la un ospătar și i-a adus domnului Rednic. Să nu se facă confuzie”, a mai adăugat patronul celor de la Sepsi.

Ce a declarat Mircea Rednic: „Am spus doar ce am văzut eu la mine”

„Eu doar am spus ce s-a întâmplat la loja unde am stat. Nu are nicio legătură, eu nu știu ce a fost la ei. Am spus doar ce am văzut eu la mine. Nu trebuie să-l apăr eu pe patronul de la Sepsi sau pe mai știu eu cine. Nici să-l contrazic pe Andrei Nicolescu.

Îmi pare rău că vorbim despre asta și nu despre fotbal. Nu trebuie să facem un subiect din asta. Este altfel (n.r. - în străinătate), dar și alte prețuri ale lojelor închiriate.

Nu ne comparăm cu cei de acolo, dar aici este peste tot același stil. Toată lumea dă la fel. Nu vreau să apăr pe nimeni și nici să contrazic”, a spus Mircea Rednic, conform sursei citate, după meci.

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