Suspendare gigantică  Tenismenul care a luat 20 de ani după ce a fost găsit vinovat că a trucat meciuri

Tenismenul Quentin Folliot (26 de ani) a fost suspendat după ce s-a dovedit că a fost implicat într-o rețea de trucare de meciuri.

Sportivul francez fusese acuzat că trucat propriile meciuri și a oferit bani și altor sportivi pentru a face același lucru.

Quentin Folliot a primit 20 de ani de suspendare

Quentin Folliot a primit o suspendare record, de 20 de ani, după ce s-a demonstrat că a trucat propriile meciuri și i-a influențat și pe alți jucători să procedeze în acest fel.

Acesta a primit o suspendare până în anul 2044 din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) și nu va avea voie să joace, să se antreneze sau să participe la orice eveniment organizat de o asociație națională sau internațională.

Interdicția de 20 de ani, începută pe 17 mai 2024, i-a încheiat practic cariera lui Quentin Folliot, cel care a avut cel mai bun moment al carierei în 2022, atunci când ajunsese pe locul #488 în clasamentul ATP.

Mai mult, acesta a primit o amendă de 70.000 de dolari, fiind obligat să ramburseze venituri din tenis în valoare de 44.000 de dolari, ca urmare a celor 27 de încălcări ale Programului Anticorupție din Tenis.

După ce a fost găsit vinovat, Quentin Folliot a devenit al șaselea jucător suspendat ca urmare a anchetei privind trucarea de meciuri, după Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet și Enzo Rimoli.

