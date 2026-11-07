Înlocuitor pentru Ionuț Radu Portarul ales de Gică Hagi pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia. Cine se luptă pentru ultimul loc în lot

Ștefan Târnovanu (26 de ani) va fi înlocuitorul lui Ionuț Radu la echipa națională, pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia.

România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Gică Hagi nu se va putea baza pe portarul român de la Celta Vigo, după ce FRF a informat, vineri, că a fost înștiințată de clubul spaniol în legătură cu un tratament pe care acesta îl va urma în perioada următoare.

Radu a confirmat și el necesitatea tratamentului, iar selecționerul a avut nevoie rapid de o soluție.

Ștefan Târnovanu, înlocuitorul lui Ionuț Radu la națională

Hagi nu a fost prea mult pe gânduri, iar varianta aleasă în locul internaționalului român este portarul celor de la FCSB, Ștefan Târnovanu, potrivit fanatik.ro.

Totodată, Otto Hindrich ar avea locul în lot garantat, iar al treilea portar va fi ales dintre Valentin Cojocaru și Laurențiu Popescu.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);

ATACANȚI

Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).

* Louis MUNTEANU (D.C. United) nu face parte din această listă preliminară din cauza accidentării

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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