Liga 1, etapa #3 LIVE de la 18:30, FC Voluntari - UTA » Tot astăzi, test dificil pentru Universitatea Craiova +49 foto
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Liga 1, etapa #3 LIVE de la 18:30, FC Voluntari - UTA » Tot astăzi, test dificil pentru Universitatea Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 09:16
  • FC Voluntari o va întâlni pe UTA Arad de la ora 18:30, în etapa #3 din Liga 1.
  • De la 21:30, Universitatea Craiova va juca împotriva Petrolului Ploiești.
  • Toate meciurile etapei sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În prima zi a etapei, FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, iar Oțelul și Dinamo au remizat, scor 1-1.

Capul de afiș al rundei îl reprezintă derby-ul din Giulești, Rapid - CFR Cluj.

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Azi, 1 august

FC Voluntari - UTA Arad, live de la ora 18:30

  • Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Iftode Florin Ionuț și Bojan Cosmin. Arbitru VAR: Petrescu Radu Marian. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

U Craiova - Petrolul Ploiești, live de la ora 21:30

  • Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Bucsi Imre Laszlo. Arbitru VAR: Mladinovici Horia-Gabriel. Arbitru AVAR: Antonie Andrei
  • Stadion: „Ion Oblemeco” (Craiova)

Duminică 2 august

Corvinul - Sepsi, live de la ora 18:30

  • Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)

Rapid - CFR Cluj, live de la ora 21:30

  • Stadion: Rapid - Giulești (București)

Luni, 3 august

U Cluj - FC Botoșani, live de la ora 18:30

  • Stadion Cluj Arena

FCSB - Farul, live de la ora 21:30

  • Stadion: Steaua (București)

S-au jucat:

FC Argeș - Csikszereda 1-0

  • A marcat: R. Moldoveanu (min. 79, penalty)
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Echipele de start:

  • FC Argeș: Căbuz - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rădescu, Sierra, Rață - Idowu, Luvambo, Moldoveanu
  • Rezerve: Crăciun, Șerban - Alagbe, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Gheorghe, Micovschi, Oancea, Pîrvu
  • Antrenor: Bogdan andone
  • Csikszereda: Pap - Palmeș, Szabo, Hegedus, Paszka - Veres, Csuros - Ceara, Tajti, Bota - Eppel
  • Rezerve: Karacsony - Bodo, Czekus, Dolny, Magyar, Nyitra, Odor, Stahl, Szalay, Toth-Pal, Trif
  • Antrenor: Istvan Szabo
  • Stadion: Orășenesc (Mioveni)
  • Arbitru: Andrei Moroiță
  • Asistenți: Valentin Ionel Dumitru, Alexandru Florian Vișan
  • Arbitru VAR: Iulian Dima , AVAR: Valentin Porumbel

FOTO. Moldoveanu, în lacrimi după golul marcat

Galerie foto (49 imagini)

FC Argeș - Csikszereda. Moldoveanu, în lacrimi după gol. I l-a dedicat maseurului de la Dinamo 2, decedat într-un accident rutier (1).jpg FC Argeș - Csikszereda. Moldoveanu, în lacrimi după gol. I l-a dedicat maseurului de la Dinamo 2, decedat într-un accident rutier (2).jpg FC Argeș - Csikszereda. Moldoveanu, în lacrimi după gol. I l-a dedicat maseurului de la Dinamo 2, decedat într-un accident rutier (3).jpg FC Argeș - Csikszereda. Moldoveanu, în lacrimi după gol. I l-a dedicat maseurului de la Dinamo 2, decedat într-un accident rutier (4).jpg FC Argeș - Csikszereda. Moldoveanu, în lacrimi după gol. I l-a dedicat maseurului de la Dinamo 2, decedat într-un accident rutier (5).jpg
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Oțelul - Dinamo 1-1

Au marcat: Patrick (min. 66) / Soro (min. 42)

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Echipele de start

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
  • Rezerve: Contra, Ursu - Aftene, Bălănică, Frunză, Joao Paulino, Lungu, E. Neicu, C. Neicu, Olteanu
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Pop, Musi
  • Rezerve: Roșca - Benavides, Duțu, Hintsa, A. Irimia, Kyrychenko, Mazilu, Mihai, Opriș, Radu, Tarbă, Udosen
  • Antrenor: Nuno Campos
  • Stadion: Oțelul (Galați)
  • Arbitru: George Găman
  • Asistenți: George Neacșu și Alexandru Filip
  • Arbitru VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cătălin Buși

FOTO. Soro a deschis scorul în meciul Oțelul - Dinamo

Galerie foto (27 imagini)

Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo, în etapa #3 din Liga 1. Foto: Captură Prima Sport
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Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1FCSB26
2Argeș36
3Oțelul 35
4Dinamo 34
5Rapid 24
6CFR Cluj23
7Farul 23
8Corvinul23
9U Cluj23
10Petrolul 23
11U Craiova23
12Sepsi 23
13Botoșani22
14UTA Arad21
15Voluntari21
16Csikszereda 30

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