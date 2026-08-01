FC Voluntari o va întâlni pe UTA Arad de la ora 18:30, în etapa #3 din Liga 1.

De la 21:30, Universitatea Craiova va juca împotriva Petrolului Ploiești.

Toate meciurile etapei sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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În prima zi a etapei, FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, iar Oțelul și Dinamo au remizat, scor 1-1.

Capul de afiș al rundei îl reprezintă derby-ul din Giulești, Rapid - CFR Cluj.

Azi, 1 august

FC Voluntari - UTA Arad, live de la ora 18:30

Arbitru : Andrei Florin. Asistenți : Iftode Florin Ionuț și Bojan Cosmin. Arbitru VAR : Petrescu Radu Marian. Arbitru AVAR : Dumitrache Bogdan

: Andrei Florin. : Iftode Florin Ionuț și Bojan Cosmin. : Petrescu Radu Marian. : Dumitrache Bogdan Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

U Craiova - Petrolul Ploiești, live de la ora 21:30

Arbitru : Barbu Marian. Asistenți : Corb Ioan Alexandru și Bucsi Imre Laszlo. Arbitru VAR : Mladinovici Horia-Gabriel. Arbitru AVAR : Antonie Andrei

: Barbu Marian. : Corb Ioan Alexandru și Bucsi Imre Laszlo. : Mladinovici Horia-Gabriel. : Antonie Andrei Stadion: „Ion Oblemeco” (Craiova)

Duminică 2 august

Corvinul - Sepsi, live de la ora 18:30

Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)

Rapid - CFR Cluj, live de la ora 21:30

Stadion: Rapid - Giulești (București)

Luni, 3 august

U Cluj - FC Botoșani, live de la ora 18:30

Stadion Cluj Arena

FCSB - Farul, live de la ora 21:30

Stadion: Steaua (București)

S-au jucat:

FC Argeș - Csikszereda 1-0

A marcat: R. Moldoveanu (min. 79, penalty)

Echipele de start:

FC Argeș : Căbuz - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rădescu, Sierra, Rață - Idowu, Luvambo, Moldoveanu

: Căbuz - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rădescu, Sierra, Rață - Idowu, Luvambo, Moldoveanu Rezerve : Crăciun, Șerban - Alagbe, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Gheorghe, Micovschi, Oancea, Pîrvu

: Crăciun, Șerban - Alagbe, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Gheorghe, Micovschi, Oancea, Pîrvu Antrenor : Bogdan andone

: Bogdan andone Csikszereda : Pap - Palmeș, Szabo, Hegedus, Paszka - Veres, Csuros - Ceara, Tajti, Bota - Eppel

: Pap - Palmeș, Szabo, Hegedus, Paszka - Veres, Csuros - Ceara, Tajti, Bota - Eppel Rezerve : Karacsony - Bodo, Czekus, Dolny, Magyar, Nyitra, Odor, Stahl, Szalay, Toth-Pal, Trif

: Karacsony - Bodo, Czekus, Dolny, Magyar, Nyitra, Odor, Stahl, Szalay, Toth-Pal, Trif Antrenor : Istvan Szabo

: Istvan Szabo Stadion : Orășenesc (Mioveni)

: Orășenesc (Mioveni) Arbitru: Andrei Moroiță

Andrei Moroiță Asistenți: Valentin Ionel Dumitru, Alexandru Florian Vișan

Valentin Ionel Dumitru, Alexandru Florian Vișan Arbitru VAR: Iulian Dima , AVAR: Valentin Porumbel

FOTO. Moldoveanu, în lacrimi după golul marcat

Oțelul - Dinamo 1-1

Au marcat: Patrick (min. 66) / Soro (min. 42)

Echipele de start

Oțelul : Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho

: Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho Rezerve : Contra, Ursu - Aftene, Bălănică, Frunză, Joao Paulino, Lungu, E. Neicu, C. Neicu, Olteanu

: Contra, Ursu - Aftene, Bălănică, Frunză, Joao Paulino, Lungu, E. Neicu, C. Neicu, Olteanu Antrenor : Stjepan Tomas

: Stjepan Tomas Dinamo : Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Pop, Musi

: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Pop, Musi Rezerve : Roșca - Benavides, Duțu, Hintsa, A. Irimia, Kyrychenko, Mazilu, Mihai, Opriș, Radu, Tarbă, Udosen

: Roșca - Benavides, Duțu, Hintsa, A. Irimia, Kyrychenko, Mazilu, Mihai, Opriș, Radu, Tarbă, Udosen Antrenor : Nuno Campos

: Nuno Campos Stadion: Oțelul (Galați)

Arbitru : George Găman

: George Găman Asistenți : George Neacșu și Alexandru Filip

: George Neacșu și Alexandru Filip Arbitru VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cătălin Buși

FOTO. Soro a deschis scorul în meciul Oțelul - Dinamo

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FCSB 2 6 2 Argeș 3 6 3 Oțelul 3 5 4 Dinamo 3 4 5 Rapid 2 4 6 CFR Cluj 2 3 7 Farul 2 3 8 Corvinul 2 3 9 U Cluj 2 3 10 Petrolul 2 3 11 U Craiova 2 3 12 Sepsi 2 3 13 Botoșani 2 2 14 UTA Arad 2 1 15 Voluntari 2 1 16 Csikszereda 3 0

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