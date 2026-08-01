- FC Voluntari o va întâlni pe UTA Arad de la ora 18:30, în etapa #3 din Liga 1.
- De la 21:30, Universitatea Craiova va juca împotriva Petrolului Ploiești.
- Toate meciurile etapei sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În prima zi a etapei, FC Argeș s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, iar Oțelul și Dinamo au remizat, scor 1-1.
Capul de afiș al rundei îl reprezintă derby-ul din Giulești, Rapid - CFR Cluj.
Azi, 1 august
FC Voluntari - UTA Arad, live de la ora 18:30
- Arbitru: Andrei Florin. Asistenți: Iftode Florin Ionuț și Bojan Cosmin. Arbitru VAR: Petrescu Radu Marian. Arbitru AVAR: Dumitrache Bogdan
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
U Craiova - Petrolul Ploiești, live de la ora 21:30
- Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Corb Ioan Alexandru și Bucsi Imre Laszlo. Arbitru VAR: Mladinovici Horia-Gabriel. Arbitru AVAR: Antonie Andrei
- Stadion: „Ion Oblemeco” (Craiova)
Duminică 2 august
Corvinul - Sepsi, live de la ora 18:30
- Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)
Rapid - CFR Cluj, live de la ora 21:30
- Stadion: Rapid - Giulești (București)
Luni, 3 august
U Cluj - FC Botoșani, live de la ora 18:30
- Stadion Cluj Arena
FCSB - Farul, live de la ora 21:30
- Stadion: Steaua (București)
S-au jucat:
FC Argeș - Csikszereda 1-0
- A marcat: R. Moldoveanu (min. 79, penalty)
Echipele de start:
- FC Argeș: Căbuz - Tofan, Tudose, Sadriu, Borța - Rădescu, Sierra, Rață - Idowu, Luvambo, Moldoveanu
- Rezerve: Crăciun, Șerban - Alagbe, Antoniou, Balaure, Dulcea, Garutti, Gheorghe, Micovschi, Oancea, Pîrvu
- Antrenor: Bogdan andone
- Csikszereda: Pap - Palmeș, Szabo, Hegedus, Paszka - Veres, Csuros - Ceara, Tajti, Bota - Eppel
- Rezerve: Karacsony - Bodo, Czekus, Dolny, Magyar, Nyitra, Odor, Stahl, Szalay, Toth-Pal, Trif
- Antrenor: Istvan Szabo
- Stadion: Orășenesc (Mioveni)
- Arbitru: Andrei Moroiță
- Asistenți: Valentin Ionel Dumitru, Alexandru Florian Vișan
- Arbitru VAR: Iulian Dima , AVAR: Valentin Porumbel
FOTO. Moldoveanu, în lacrimi după golul marcat
Galerie foto (49 imagini)
Oțelul - Dinamo 1-1
Au marcat: Patrick (min. 66) / Soro (min. 42)
Echipele de start
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Kazu - Pedro, Lameira, Ciobanu - Bordun, Patrick, Andrezinho
- Rezerve: Contra, Ursu - Aftene, Bălănică, Frunză, Joao Paulino, Lungu, E. Neicu, C. Neicu, Olteanu
- Antrenor: Stjepan Tomas
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Pop, Musi
- Rezerve: Roșca - Benavides, Duțu, Hintsa, A. Irimia, Kyrychenko, Mazilu, Mihai, Opriș, Radu, Tarbă, Udosen
- Antrenor: Nuno Campos
- Stadion: Oțelul (Galați)
- Arbitru: George Găman
- Asistenți: George Neacșu și Alexandru Filip
- Arbitru VAR: Sorin Costreie, AVAR: Cătălin Buși
FOTO. Soro a deschis scorul în meciul Oțelul - Dinamo
Galerie foto (27 imagini)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|FCSB
|2
|6
|2
|Argeș
|3
|6
|3
|Oțelul
|3
|5
|4
|Dinamo
|3
|4
|5
|Rapid
|2
|4
|6
|CFR Cluj
|2
|3
|7
|Farul
|2
|3
|8
|Corvinul
|2
|3
|9
|U Cluj
|2
|3
|10
|Petrolul
|2
|3
|11
|U Craiova
|2
|3
|12
|Sepsi
|2
|3
|13
|Botoșani
|2
|2
|14
|UTA Arad
|2
|1
|15
|Voluntari
|2
|1
|16
|Csikszereda
|3
|0