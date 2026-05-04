U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Marius Avram (46 de ani), fostul arbitru FIFA, a comentat eroarea de arbitraj din finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”.

În primul minut al prelungirilor, Steven Nsimba, atacantul oltenilor, a marcat pentru 2-1, dar ulterior, pe reluări, s-a constatat că acesta fusese în ofsaid la startul fazei care a dus la gol.

Imediat după reușita atacantului introdus în repriza secundă, Zeljko Kopic și Florentin Petre au luat foc la marginea terenului, dar arbitrul nu a anulat golul, nefiind chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

U CRAIOVA - DINAMO. Marius Avram: „E clar că faza n-a fost analizată!”

Contactat după meci, Marius Avram a declarat că ofsaidul era clar, iar reușita Craiovi ar fi trebuit să fie anulată.

„Ofsaid evident, golul trebuia anulat. De ce n-a făcut-o Cătălin Popa mi-e imposibil să explic. E clar că această fază nu a fost analizată, nici măcar n-a luat-o în calcul.

Cătălin Popa este unul dintre cei mai buni arbitri VAR, are turnee internaționale, de aceea sunt surprins că nu a luat faza de la început. Se vede clar că Dinamo nu intră în controlul balonului, au două respingeri.

Este un ofsaid evident și care ar fi trebuit sancționat, deci golul trebuia anulat. De ce nu a făcut-o Cătălin, nu pot să-mi explic. Este clar că nu a analizat faza. Este un ofsaid pe care putem să-l vedem cu ochii liberi, nu trebuie să tragem linii”, a declarat Marius Avram, conform gsp.ro.

În continuarea discursului său, Marius Avram a mai spus că asistentul este principalul vinovat pentru această eroare:

„A durat ceva analiza, nu se reluase jocul când erau protestele. Deci, cei din cabină în acest timp stau și analizează. Unul se uită la transmisiunea live, unul reia faza. Nu este responsabilitatea lui Kovacs.

Când vezi tensiune și oamenii atât de vehemenți, poți foarte bine, prin comunicare, să întrebi la ce se referă. Există posibilitatea ca acest dialog să aibă loc între arbitri, e posibil chiar să fi avut loc, iar cei din camera VAR să spună că e gol valabil.

În primul rând, responsabilitatea principală este a asistentului, care face o greșeală mare. Este întregul corp al jucătorului aflat în poziția de ofsaid; un asistent de Liga 1 trebuia să judece corect această fază și să ridice fanionul”.

