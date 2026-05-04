- Louis Munteanu (23 de ani) a reușit o „dublă” pentru DC United în victoria cu New York City FC, scor 2-0.
La o săptămână după ce a spart gheața și a marcat primul său gol de la transferul în MLS, atacantul român a recidivat.
Louis Munteanu, decisiv pentru DC United în meciul cu New York City FC
Titularizat de Rene Weiler în duelul de pe Yankee Stadium, Munteanu a deschis scorul în minutul 29.
Louis a profitat de un carambol în careul oaspeților, a reacționat mai rapid decât adversarii după o aruncare de la margine și a trimis mingea în poartă de la doar câțiva metri.
În repriza secundă, DC United a beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Atacantul român și-a asumat execuția și a transformat fără probleme. Era minutul 75.
La trei minute după ce a reușit „dubla”, Munteanu a fost schimbat cu Jacob Murrell (22 de ani).
În urma acestui succes, DC United se află pe locul 5 în Conferința de Est, cu 15 puncte după primele 11 etape.
Runda viitoare, formația din capitala Statelor Unite se va deplasa pe terenul liderului de conferință, Nashville SC.