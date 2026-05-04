„Ăsta vreau să fiu” Ce făcea Chivu în timp ce jucătorii sărbătoreau: „Scuze că o spun” + a plecat de la conferință după câteva secunde

alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 01:14
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 01:53
  • Cristi Chivu (45 de ani) a oferit o primă reacție după ce a devenit campion cu Inter și din postura de antrenor, în urma victoriei cu Parma, scor 2-0.

Antrenorul român a vorbit despre momentele dificile ale „nerazzurrilor” din acest sezon și a declarat că meritul câștigării titlului se datorează jucătorilor.

Cristi Chivu, campion cu Inter: „Am rămas in picioare cu demnitate”

Chivu a subliniat că gândul său este acum la finala Cupei Italiei cu Lazio, programată pe 13 mai, când Inter are ocazia să facă eventul.

A dezvăluit și că în mijlocul bucuriei a ales să se retragă la vestiare pentru a fuma o țigară și a-și lăsa jucătorii să sărbătorească.

„Am avut momente dificile ca eliminarea cu Bodo, derby-ul pierdut după... (n.r. 0-1 cu AC Milan). Dar am rămas în picioare cu demnitate, încredere și încercarea de a fi competitivi.

Eu mă gândesc deja la finala Cupei. E meritul jucătorilor, ei trebuie să sărbătorească, să simtă iubirea fanilor. Azi (n.r. duminică) am avut o șansă importantă de a lua titlul și a închide situația în fața suporterilor noștri.

Eu am mers chiar la vestiare la un moment dat, pentru a fuma o țigară, scuze că o spun. I-am lăsat să se bucure. E meritul jucătorilor, al clubului, care ne-a dat tot ce am avut nevoie, în ciuda dificultăților.

Sunt un antrenor atipic. Am vorbit eu cu mine acum câțiva ani, într-o situație de viață și de moarte, și mi-am format gândirea așa.

Vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, să ajut jucătorii prin experiența mea. Să nu facă erorile pe care le-am făcut eu ca fotbalist.

Vreau să fiu antrenor în stilul meu, empatic, uman, să nu mă gândesc la mine. Mă gândesc la cei care mă iubesc și dau totul pentru ei și pentru acest club, pentru fani noștri.

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

Ca antrenor, peste o lună dacă lucrurile nu merg bine, e mereu un risc. Dar accept asta cu zâmbetul pe buze, trebuie să faci tot ce poți, să dai maximum.

Munca făcută de predecesorii mei trebuie recunoscută, jucătorii mei știu ce înseamnă jocul de fotbal, pentru mine a fost mai ușor datorită acestui lucru.

Am jucători curajoși, care aduc titluri, care fac ceea ce visai de copil. Învăț și eu de la marii antrenori ai lui Inter și voi continua să o fac.

Au scris istoria fotbalului, noi, antrenorii tineri care vrem o carieră de succes trebuie să-i avem exemplu”, a declarat Chivu la DAZN.

A plecat de la conferință după câteva secunde

Ulterior, tehnicianul român a venit la conferința de presă cu tot staff-ul, le-a mulțumit și a plecat imediat:

„Bună seara! În seara asta e corect să vorbească stafful în numele meu. Vă mulțumesc că înțelegeți momentul, e meritul lor, vreau să îi și aplaudați, pentru că merită. Mulțumesc!”.

Chivu a intrat în istoria Serie A, devenind al șaptelea antrenor care reușește să cucerească titlul cu aceeași echipă cu care câștigase titlul și ca jucător.

3 titluri
a cucerit Chivu ca jucător al lui Inter (2008, 2009, 2010)

