PAOK - OLYMPIACOS 3-1. Echipa antrenată de Razvan Lucescu (57 de ani) a obținut un succes crucial în lupta pentru un loc de Liga Campionilor.

Răzvan Lucescu a traversat o perioadă dificilă, atât pe plan personal, cât și în rolul de antrenor al lui PAOK.

Totul a început cu moartea tatălui său, Mircea Lucescu, și a culminat cu înfrângerea din finala Cupei Greciei.

Fără victorie pe plan intern din 15 martie, PAOK pare că și-a revenit la timp pentru a se lupta cu șanse reale pentru un loc de Liga Campionilor la finalul sezonului.

Derby-ul de pe Toumba cu Olympiacos a adus două goluri în prima jumătate de oră.

Alexandrer Jeremejeff a deschis scorul pentru gazde în minutul 15, însă Ayoub El Kaabi a restabilit egalitatea în minutul 29.

S-a intrat cu 1-1 la vestiare, dar PAOK a mai punctat de două ori după pauză. Primul a lovit Andrija Zivkovic, la 10 minute de la reluarea jocului, fiind urmat de același Jeremejeff, în minutul 65.

În urma acestui succes, formația antrenată de Răzvan Lucescu a urcat pe locul 2, cu 61 de puncte, la egalitate cu Olympiacos.

Formația din Pireu va avea ocazia să-și ia revanșa săptămâna viitoare, când cele două se vor întâlni din nou la retur.

PAOK, șanse minime la titlu

În continuare gruparea din Salonic poate visa și la titlu, dar șansele sunt doar matematice, după înfrângerea cu AEK Atena, formația care are 6 puncte în plus, dar și un meci mai puțin disputat.

Play-off-ul din Grecia este format din patru echipe. Primele două clasate merg în preliminariile Ligii Campionilor, locul 3 în preliminariile Europa League, iar ultimul loc duce în preliminariile Conference League,

