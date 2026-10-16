Stipe Perica, cel mai bun marcator al lui Dinamo în play-off-ul sezonului 2024-2025, a jucat în Liga Campionilor Asiei împotriva lui Cristiano Ronaldo

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Sosit la Dinamo în februarie 2025, gratis, de la HNK Rijeka, Perica a bifat un total de 34 de apariții în tricoul „câinilor”, reușind 8 goluri și 3 pase decisive. El a plecat tot gratis de la roș-albi și acum joacă în Uzbekistan, la Neftchi Fergana.

Luni, echipa a fost învinsă de Al Nassr cu 3-1 în deplasare. Ronaldo a fost titular la gazde, iar Perica a intrat în minutul 63 la oaspeți.

Croatul s-a pozat după meci cu starul portughez, adăugând un comentariu amuzant imaginii: „Împreună [avem] mai mult de 1000 de goluri”, aluzie la obiectivul lui Cristiano de a atinge această bornă. Acum are 981. Fostul atacant dinamovist are 91 de reușite în carieră.

Meciul lui Ronaldo cu Perica, din Liga Campionilor, amânat după un atac cu rachetă asupra Riadului!

Partida a fost sub semnul întrebării, după ce sâmbătă avusese loc un atac al rebelilor Houthi la aeroportul „Regele Khalid”, unde 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 309 au fost rănite.

Partida găzduită de Al Nassr la Riad ar fi trebuit să înceapă la ora 21:15, însă jucătorii nu au ieșit pe teren. Conform goal.com, în jurul stadionului Al-Awwal Park au pornit alarmele care îi avertizează pe localnici în situațiile de urgență.

Crainicul i-a asigurat pe fanii din tribune că nu sunt motive să intre în panică sau să evacueze. A insistat că partida se va desfășura în această seară, dar că va fi întârziată.

Jucătorii au intrat pe teren la 21:57 pentru încălzire, iar partida a început la ora 22:15.

Jurnaliștii de la Arriyadiyah au elucidat misterul sirenelor care au pornit în Riad înainte de meci. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Coaliției a anunțat:

„O rachetă balistică lansată de către teroriștii Houthi către Riad a fost interceptată și distrusă”.

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