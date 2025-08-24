Veste bună pentru Dinamo  Stipe Perica a revenit la antrenamente. Andrei Nicolescu: „Sperăm să nu mai aibă fluctuații”

Stipe Perica (30 de ani) a revenit la antrenamentele lui Dinamo și este gata să joace din nou pentru „câini”.

Anunțul a fost făcut duminică de Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Dinamo vine după victoria cu U Cluj din deplasare de ieri, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Pop, în minutul 89, după o pasă excelentă a lui Sivis.

Anunțul revenirii atacantului croat a fost făcut de Andrei Nicolescu.

„ Perica s-a întors din tratament, reia ciclul normal de antrenament şi n-o să mai aibă fluctuaţia asta, sperăm. E o presiune pe noi, dar şi pe el, că-l văd afectat.

Cunoştea deja campionatul, se adaptase la campionat, era doar o chestie de formă fizică şi să intre pe teren”, a declarat Nicolescu, conform orangesport.ro.

De asemenea, președintele „câinilor” a vorbit și despre succesul de la Cluj cu Universitatea.

„Cred că am controlat meciul, nu s-a pus problema să-l pierdem niciodată. Mă gândeam că nu reuşim să înscriem, dar uite că a avut Pop momentul pe care-l aşteptam, iar de acum sper să fie Pop pe care-l aşteptăm cu toţii.

Pentru mentalul unui atacant înseamnă mult şapte luni, pe fondul unor critici în faţa cărora trebuie să rezişti.

Am vorbit cu Pop după meci. Era descătuşat, dar nu era efervescent, dar se vedea pe faţa lui că e liniştit, mai bine. Pop mereu a fost o opţiune pentru că mereu l-am văzut capabil să aducă ceva de pe bancă şi mă bucur că se confirmă asta”, a concluzionat Andrei Nicolescu, conform sursei citate.

650.000 de euro valorează Stipe Perica, conform Transfermarkt

Pentru Dinamo, Perica a înscris 6 goluri în 17 partide. Acesta s-a alăturat clubului din Ștefan cel Mare la începutul anului acesta, de la Rijeka.

VIDEO. Golul marcat de Alex Pop în U Cluj - Dinamo 0-1

