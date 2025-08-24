„Nu și-au rupt dinții” De Zerbi, dezvăluiri despre conflictul din vestiarul lui Marseille: „Bătaie ca într-un bar” » Planul antrenorului

Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, a fost uluit de scandalul de la Olympique Marseille.

Antrenorul i-a exclus din lot pe Rabiot și Rowe după incidentul din vestiar, dar e gata să-l readucă la echipă pe căpitan.

Chiar italianul l-a contactat pe Rabiot după ce Rowe a semnat cu Bologna.

O victorie, 5-2 cu Paris FC, și atmosfera s-a mai liniștit la Marseille. Săptămâna trecută, doi jucători s-au bătut în vestiar după înfrângerea de la Rennes, 0-1.

Și Adrien Rabiot (30 de ani), și Jonathan Rowe (22) au fost trecuți pe lista de transferuri, englezul fiind trimis deja la Bologna.

De Zerbi, vorbind de incident: „Vin de pe stradă, sunt obișnuit”

Antrenorul Roberto De Zerbi (46), care și-a încheiat cariera de fotbalist la CFR Cluj, a dezvăluit că bodyguarzii au intervenit pentru a-i despărți.

„E prima oară când asist la așa ceva într-un vestiar. Vin de pe stradă, sunt obișnuit cu astfel de lucruri. Dar să vezi gărzi de corp apărându-ne...

Rabiot (stânga), în meciul pierdut de OM la Rennes Foto: Imago

Da, nu și-au rupt dinții, însă a fost ca o bătaie într-un bar britanic. Ce era să facă angajatorul? Erau două soluții, fie suspendarea, fie concedierea”.

În fața atacului dezlănțuit al lui Veronique Rabiot, mama și agentul lui Adrien, care i-a reproșat excluderea din lot, tehnicianul italian a replicat: „A uitat că eu am decis să-l pun căpitan și i-am acordat fiului său mai multă atenție decât propriului meu băiat”.

25 de milioane de euro valorează Adrien Rabiot (Transfermarkt), mai mult decât dublu față de Jonathan Rowe (12)

De Zerbi: „Dacă pot ajuta la rezolvarea problemei, sunt gata să fac orice”

Totuși, De Zerbi s-a răzgândit și, după succesul cu Paris FC, l-a contactat el pe Rabiot.

„Chiar dacă a greșit, sper să existe condițiile pentru a repara situația și nu doar pentru valoarea jucătorului, ci și pentru cea a persoanei”, a declarat peninsularul presei franceze.

Dacă Rowe a părăsit clubul, semnând cu Bologna, De Zerbi ar vrea se pare să-l ierte pe Rabiot și să-l readucă la echipă.

Nu sunt persoana care închide ușa nimănui. Oricum, nu sunt singurul care decide. Dar le spun tuturor: dacă pot ajuta la rezolvarea acestei probleme, sunt gata să fac orice. Pentru binele tuturor. Roberto De Zerbi, antrenor Marseille

VIDEO. „Mereu am fost vânat”

Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport