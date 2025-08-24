„Nu și-au rupt dinții” De Zerbi, dezvăluiri despre conflictul din vestiarul lui Marseille: „Bătaie ca într-un bar” » Planul antrenorului
De Zerbi a povestit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Marseille Foto: Imago
„Nu și-au rupt dinții" De Zerbi, dezvăluiri despre conflictul din vestiarul lui Marseille: „Bătaie ca într-un bar" » Planul antrenorului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 14:22
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 14:22
  • Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, a fost uluit de scandalul de la Olympique Marseille.
  • Antrenorul i-a exclus din lot pe Rabiot și Rowe după incidentul din vestiar, dar e gata să-l readucă la echipă pe căpitan.
  • Chiar italianul l-a contactat pe Rabiot după ce Rowe a semnat cu Bologna. 

O victorie, 5-2 cu Paris FC, și atmosfera s-a mai liniștit la Marseille. Săptămâna trecută, doi jucători s-au bătut în vestiar după înfrângerea de la Rennes, 0-1.

Și Adrien Rabiot (30 de ani), și Jonathan Rowe (22) au fost trecuți pe lista de transferuri, englezul fiind trimis deja la Bologna.

De Zerbi, vorbind de incident: „Vin de pe stradă, sunt obișnuit”

Antrenorul Roberto De Zerbi (46), care și-a încheiat cariera de fotbalist la CFR Cluj, a dezvăluit că bodyguarzii au intervenit pentru a-i despărți.

„E prima oară când asist la așa ceva într-un vestiar. Vin de pe stradă, sunt obișnuit cu astfel de lucruri. Dar să vezi gărzi de corp apărându-ne...

Rabiot (stânga), în meciul pierdut de OM la Rennes Foto: Imago Rabiot (stânga), în meciul pierdut de OM la Rennes Foto: Imago
Rabiot (stânga), în meciul pierdut de OM la Rennes Foto: Imago

Da, nu și-au rupt dinții, însă a fost ca o bătaie într-un bar britanic. Ce era să facă angajatorul? Erau două soluții, fie suspendarea, fie concedierea”.

În fața atacului dezlănțuit al lui Veronique Rabiot, mama și agentul lui Adrien, care i-a reproșat excluderea din lot, tehnicianul italian a replicat: „A uitat că eu am decis să-l pun căpitan și i-am acordat fiului său mai multă atenție decât propriului meu băiat”.

25 de milioane de euro
valorează Adrien Rabiot (Transfermarkt), mai mult decât dublu față de Jonathan Rowe (12)

De Zerbi: „Dacă pot ajuta la rezolvarea problemei, sunt gata să fac orice”

Totuși, De Zerbi s-a răzgândit și, după succesul cu Paris FC, l-a contactat el pe Rabiot. 

„Chiar dacă a greșit, sper să existe condițiile pentru a repara situația și nu doar pentru valoarea jucătorului, ci și pentru cea a persoanei”, a declarat peninsularul presei franceze.

Dacă Rowe a părăsit clubul, semnând cu Bologna, De Zerbi ar vrea se pare să-l ierte pe Rabiot și să-l readucă la echipă.

Nu sunt persoana care închide ușa nimănui. Oricum, nu sunt singurul care decide. Dar le spun tuturor: dacă pot ajuta la rezolvarea acestei probleme, sunt gata să fac orice. Pentru binele tuturor. Roberto De Zerbi, antrenor Marseille

franta ligue 1 olympique marseille adrien rabiot roberto de zerbi Jonathan Rowe
