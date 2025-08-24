„Nu și-au rupt dinții” De Zerbi, dezvăluiri despre conflictul din vestiarul lui Marseille: „Bătaie ca într-un bar” » Planul antrenorului

- Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, a fost uluit de scandalul de la Olympique Marseille.
- Antrenorul i-a exclus din lot pe Rabiot și Rowe după incidentul din vestiar, dar e gata să-l readucă la echipă pe căpitan.
- Chiar italianul l-a contactat pe Rabiot după ce Rowe a semnat cu Bologna.
O victorie, 5-2 cu Paris FC, și atmosfera s-a mai liniștit la Marseille. Săptămâna trecută, doi jucători s-au bătut în vestiar după înfrângerea de la Rennes, 0-1.
Și Adrien Rabiot (30 de ani), și Jonathan Rowe (22) au fost trecuți pe lista de transferuri, englezul fiind trimis deja la Bologna.
De Zerbi, vorbind de incident: „Vin de pe stradă, sunt obișnuit”
Antrenorul Roberto De Zerbi (46), care și-a încheiat cariera de fotbalist la CFR Cluj, a dezvăluit că bodyguarzii au intervenit pentru a-i despărți.
„E prima oară când asist la așa ceva într-un vestiar. Vin de pe stradă, sunt obișnuit cu astfel de lucruri. Dar să vezi gărzi de corp apărându-ne...
Da, nu și-au rupt dinții, însă a fost ca o bătaie într-un bar britanic. Ce era să facă angajatorul? Erau două soluții, fie suspendarea, fie concedierea”.
În fața atacului dezlănțuit al lui Veronique Rabiot, mama și agentul lui Adrien, care i-a reproșat excluderea din lot, tehnicianul italian a replicat: „A uitat că eu am decis să-l pun căpitan și i-am acordat fiului său mai multă atenție decât propriului meu băiat”.
De Zerbi: „Dacă pot ajuta la rezolvarea problemei, sunt gata să fac orice”
Totuși, De Zerbi s-a răzgândit și, după succesul cu Paris FC, l-a contactat el pe Rabiot.
„Chiar dacă a greșit, sper să existe condițiile pentru a repara situația și nu doar pentru valoarea jucătorului, ci și pentru cea a persoanei”, a declarat peninsularul presei franceze.
Dacă Rowe a părăsit clubul, semnând cu Bologna, De Zerbi ar vrea se pare să-l ierte pe Rabiot și să-l readucă la echipă.
Nu sunt persoana care închide ușa nimănui. Oricum, nu sunt singurul care decide. Dar le spun tuturor: dacă pot ajuta la rezolvarea acestei probleme, sunt gata să fac orice. Pentru binele tuturor. Roberto De Zerbi, antrenor Marseille