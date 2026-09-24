Cine transmite Suedia - România Unde poate fi urmărit la TV primul meci oficial al lui Gică Hagi de la revenirea pe banca naționalei

Prima partidă a naționalei României din noul sezon al Ligii Națiunilor va transmisă în direct la TV.

Suedia - România se joacă vineri, de la 21:45, și poate fi urmărită și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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„Tricolorii” vor debuta în competiție la Solna, pe Strawberry Arena, iar ulterior vor bifa altre trei partide în această pauză competițională.

Meciul Suedia - România va fi transmis de Antena 1

Partida din Suedia, dar și celelalte care vor urma în această perioadă, vor fi transmise în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurilor naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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