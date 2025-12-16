PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă  trebuie să-i plătească o sumă istorică
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă trebuie să-i plătească o sumă istorică

Publicat: 16.12.2025, ora 16:34
Actualizat: 16.12.2025, ora 16:34
  • Instanța din Paris a luat o hotărâre definitivă în procesul dintre PSG și Kylian Mbappe, după ce starul francez a acuzat clubul pentru neplata mai multor bonusuri și salarii.
  • Clubul trebuie să achite acum suma de 60 de milioane de euro către atacantul celor de la Real Madrid.

Procesul dintre PSG și Mbappe a început în 2024, iar luna trecută francezul a venit cu acuzații suplimentare la adresa clubului, încercând să obțină o sumă și mai mare.

Decizie finală în procesul PSG-Mbappe. Clubul trebuie să plătească 60 de milioane de euro

Tribunalul Muncii din Paris a stabilit definitiv că PSG trebuie să achite suma de 60 de milioane către Kylian Mbappe, după ce clubul făcuse recurs anterior, însă n-a prezentat documentele prin care susținea că atacantul a renunțat la drepturile sale, potrivit reuters.com.

Instanța a respins atât argumentele aduse de PSG, cât și acuzațiile suplimentare aduse de Mbappe luna trecută, stabilind doar suma de mai sus, care reprezintă plata pe trei luni a salariului acestuia, un bonus de etică și un bonus la semnătură, datorate conform contractului său de muncă.

„Suntem mulțumiți de hotărâre. La asta trebuia să ne așteptăm, fiind vorba de salarii neplătite”, a declarat avocatul lui Mbappe, Frederique Cassereau.

Cele două părți ceruseră sume uriașe

PSG a cerut o despăgubire totală de 440 de milioane de euro, din care 60 de milioane drept daune și 180 de milioane (suma transferului său de la AS Monaco la PSG) pe baza conceptului juridic francez „perte de chance” (pierderea unei oportunități).

Între timp, avocații lui Mbappe au cerut 263 de milioane de euro de la PSG, în special pe baza reclasificării contractului său temporar ca fiind permanent. La baza litigiului se află salariile și bonusurile datorate jucătorului la sfârșitul contractului său în vara anului 2024, în valoare de 55 de milioane de euro.

Kylian Mbappe a ajuns la PSG în sezonul 2017-2018, sub formă de împrumut de la AS Monaco. Atacantul francez avea să fie transferat definitiv în schimbul sumei de 180 de milioane de euro.

În vara lui 2024, Mbappe a ajuns la Real Madrid, din postura de jucător liber de contract.

