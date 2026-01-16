Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat
Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat

Publicat: 16.01.2026, ora 11:03
Actualizat: 16.01.2026, ora 11:05
  • La finalul acestei săptămâni, Superliga se reia, cu etapa numărul 22 din totalul celor 30 ale sezonului regulat.
  • Primul meci oficial al anului 2026 în Superliga va avea loc între FC Argeș și FCSB.

Cel puțin în teorie, primul meci se va disputa între FC Argeș și FCSB. Formația oaspete amenință că nu va intra pe teren în cazul în care gazonul va fi înghețat. Cu o victorie, FCSB va urca pe poziția a cincea, la egalitate de puncte cu FC Argeș. Momentan, se află în zona de play-out.

Campioanele ultimelor 8 sezoane, pe locuri de play-out

Trei echipe au câștigat titlul în România în ultimele 8 sezoane: CFR Cluj (5 titluri), FCSB (2 titluri) și Farul Constanța (1 titlu). FCSB este câștigătoarea ultimelor două sezoane. Toate cele trei echipe enumerate mai sus se află, la ora actuală, pe poziții de play-out.

Conform cotelor afișate de casele de pariuri online, FCSB are cele mai mari șanse de a intra în play-off dintre cele trei formații. „Roș-albaștrii” se află la doar două puncte în spatele ocupantei poziției a șasea. Diferența dintre Oțelul Galați, aflată pe locul 6 și Farul Constanța este de 6 puncte. CFR Cluj se află la 7 puncte în spatele poziției a șasea.

Clasament Superliga și cote la trofeu - playoff

  1. Universitatea Craiova (40 puncte) - cota 4.00
  2. Rapid București (39 puncte) - cota 3.00
  3. FC Botoșani (38 puncte) - cota 8.60
  4. Dinamo București (38 puncte) - cota 5.60
  5. FC Argeș (34 puncte) - cota 29.00
  6. Oțelul Galați (33 puncte) - cota 35.00

*Cotele pot suferi modificări

Transferurile ultimelor 3 campioane în acest început de an

Deocamdată, echipele din Superliga nu au efectuat foarte multe transferuri. Până pe 13 ianuarie au putut fi legitimați la club doar jucători liberi de contract. Fereastra de transferuri se va închide pe 9 februarie. De asemenea, după această dată mai pot veni la club doar jucători liberi de contract. Mai jos găsim mutările pe care le-au efectuat până acum ultimele 3 campioane ale României.

FCSB l-a transferat pe Andre Duarte, în timp ce din lot au plecat Adrian Șut și Malcom Edjouma. Farul Constanța l-a adus pe Rareș Fotin, iar Răzvan Ducan a părăsit echipa. CFR Cluj a bifat sosirile lui Alibek Aliev și Ilija Masic, însă s-a despărțit de Otto Hindrich, Marcus Coco, Kurt Zouma, Iacopo Cernigoi, Drilon Islami, Mateus Peloggia și Lindon Emerllahu.

CFR Cluj este cea mai activă pe piața transferurilor. La clubul ardelean au venit doi jucători și au plecat nu mai puțin de șase. Dintre aceștia, CFR a încasat bani doar pentru mutarea lui Emerllahu la clubul ucrainean Polyssia. În schimbul jucătorului kosovar, formația ucraineană a plătit 1.5 milioane de euro.

FCSB a încasat 1.4 milioane de euro după plecarea lui Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. Deocamdată, la campioana României a venit doar Andre Duarte, portughez adus de la Ujpest. FCSB continuă să caute un înlocuitor pentru Adrian Șut, unul pe care pare să îl fi găsit.

Un singur transfer a efectuat și Farul până acum. Este vorba de Rareș Fotin, jucător de 18 ani venit de la echipa de juniori a celor de la Manresa (Spania).

Cu un lot estimat la aproximativ 10 milioane euro, Oțelul Galați se află pe loc de play-off

Patru sunt formațiile din Superliga care au un lot evaluat la peste 20 milioane euro. Este vorba de FCSB (39 milioane euro), Rapid (28.8 milioane euro), Universitatea Craiova (28.2 milioane euro) și CFR Cluj (23.73 milioane euro). Dintre aceste formații, doar Rapid și Universitatea Craiova ocupă un loc de play-off. Dinamo este a cincea în acest clasament, cu o valoare a lotului de 17.91 milioane euro.

Aflată pe poziția a treia în clasamentul Superligii, valoarea lotului celor de la Botoșani este de 12.25 milioane euro. FC Argeș și Oțelul Galați, formații aflate pe ultimele două locuri de play-off, au o valoare a lotului de aproximativ 10 milioane euro. De punctat că lotul Argeșului este cel mai îmbătrânit din Superliga, cu o medie de aproape 28 de ani. La polul opus, Dinamo și Farul se remarcă prin cele mai tinere loturi, cu o medie mai mică de 25 de ani.

Cotele sunt preluate de pe Don.ro (L1234101W001500 ONJN, 18+, Fii Responsabil), brand românesc de jocuri de noroc online lansat în 2024, cu o selecție de peste 2.500 de sloturi și jocuri de masă clasice, live casino și o secțiune de pariuri sportive bazată pe cele mai înalte standarde de design și siguranță. Începând cu sezonul competițional 2025–2026 al Superligii, Don.ro este sponsor oficial al clubului CFR Cluj.

