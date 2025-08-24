Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul

Louis Munteanu (22 de ani) nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru partida de duminică cu Oțelul, scor 1-4.

Atacantul clujenilor ar fi refuzat să facă deplasarea, nemulțumit că ardelenii au refuzat să-l vândă până în momentul de față.

CFR a suferit o nouă înfrângere drastică duminică, după ce joi a pierdut rușinos, scor 2-7, în Suedia, cu Hacken, în play-off-ul Europa League. Totodată, echipa a rămas și fără antrenor, iar acum ar putea rămâne și fără golgheter.

Louis Munteanu ar fi refuzat să facă deplasarea la Galați

În ultimele luni s-au vehiculat multiple oferte în jurul lui Louis Munteanu, iar patronul Ioan Varga s-a lăudat cu sume impresionante pe care cluburi din marile campionate le oferă pentru transferul atacantului.

Însă, mutarea a întârziat să apară, iar acum Munteanu s-ar fi săturat de promisiunile conducerii și ar fi refuzat să meargă cu echipa la Galați, informează fanatik.ro.

Mai mult decât atât, atacantul nu s-ar fi întors la Cluj după meciul din Suedia, ci ar fi mers la București, refuzând să mai joace pentru CFR dacă nu este lăsat să plece în străinătate.

Acesta ar susține că a fost mințit de conducere în privința transferului și, în același timp, CFR i-ar datora acestuia și o suma de bani.

