„De ce sunt fetele supărate?!” Vedeta din WNBA, Sophie Cunningham, sare în apărarea lui Sydney Sweeney: „Nu cred că reclama viza femeile din sport”

Reclama lui Sydney Sweeney pentru platforma de predicții sportive Novig continuă să provoace reacții în lumea sportului.

Sophie Cunningham, jucătoare din WNBA, a vorbit despre clipul controversat în podcastul ei, „No Hesitation”, oferind o perspectivă nuanțată: nu îi place în mod special reclama, dar consideră că actrița nu ar trebui să fie atacată pentru alegerea făcută.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campania o prezintă pe Sweeney aproape complet dezbrăcată, cu diverse echipamente sportive folosite pentru a-i acoperi corpul, în timp ce promovează Novig și mesajul „Just Sports”.

Spotul a devenit viral, dar a atras și critici din partea mai multor sportive, care au susținut că imaginea sexualizată a actriței afectează modul în care sunt percepute femeile din sport.

Sophia Cunningham: „De ce sunt fetele supărate?!”

Cunningham a mărturisit că are „foarte multe păreri” despre subiect și a pus sub semnul întrebării legătura dintre Sweeney și produsul pe care îl promovează: „În primul rând, chiar pariază pe sport? Este atât de neautentică”.

Jucătoarea din WNBA a precizat însă că nu este surprinsă de felul în care actrița a fost prezentată în campanie. Din punctul ei de vedere, imaginea publică a lui Sweeney face ca o astfel de reclamă să nu fie neașteptată.

Cunningham consideră că reclama nu ar trebui interpretată ca o declarație despre femeile care practică sportul profesionist, scrie Daily Mail, ci este în primul rând o reclamă la pariuri și a fost construită pentru a atrage atenția.

Ea a remarcat că publicul masculin reprezintă o componentă importantă a pieței pariurilor sportive și că reacțiile negative ale femeilor au contribuit, la rândul lor, la viralizarea campaniei.

„Îmi place de ea”, a spus Cunningham, explicând că apreciază faptul că Sweeney își asumă alegerile și își construiește cariera în propriul stil.

„De ce sunt fetele supărate?! Asta face ea, pur și simplu. De ce s-ar supăra cineva? E o reclamă la jocuri de noroc: bărbați, sport, femei dezbrăcate. Bineînțeles că va atrage atenția.

Sunt de acord cu ea? Din punct de vedere moral, mi se pare cam ciudat, dar fiecare cu ale lui. Du-te și fă ce vrei, surioară!”.

În același timp, a recunoscut că reclama în sine nu îi place: „Reclama asta în particular? Nu prea îmi place. Mă gândesc: ce facem aici?”.

Sophie Cunningham sare în apărarea lui Sydney Sweeney: „Nu cred că reclama viza femeile din sport”

Cunningham a admis că înțelege de ce unele sportive s-au simțit deranjate. Femeile din sport au muncit ani întregi pentru ca performanța lor să fie apreciată dincolo de aspectul fizic, iar o astfel de reclamă poate părea, la prima vedere, un pas înapoi.

Printre vocile critice s-au numărat campioana olimpică la natație Ariarne Titmus și atleta britanică Amy Hunt.

Titmus a susținut că reclama este o lipsă de respect față de femeile care și-au dedicat viața sportului, în timp ce Hunt a insistat asupra diferenței dintre imaginea prezentată de reclamă și realitatea sportului feminin de performanță.

Despre aceste reacții, Cunningham a spus: „La urma urmei, îmi place foarte mult să văd toate aceste fete puternice și pline de energie, care le arată tinerelor cum arată cu adevărat viața unei sportive. Nu cred că reclama viza femeile din sport”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport