Pogacar, diagnostic crunt Are nevoie de operație după accidentul grav din Spania. Anunțul făcut de medici + Prima imagine din spital +13 foto
Tadej Pogacar a fost implicat într-un accident grav FOTO Montaj GOLAZO.ro
Ciclism

Pogacar, diagnostic crunt Are nevoie de operație după accidentul grav din Spania. Anunțul făcut de medici + Prima imagine din spital

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 30.08.2026, ora 11:13
  • Tadej Pogacar are nevoie de o intervenție chirurgicală la claviculă, după ce a suferit multiple leziuni în urma accidentului care l-a obligat să abandoneze La Vuelta.
  • Sâmbătă, supercampionul sloven a căzut și a fost dus la spital cu ambulanța, plin de răni și de sânge.
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Cu 32 de kilometri înainte de sfârșitul etapei a 8-a, liderul cursei și campionul mondial a căzut în mijlocul plutonului și s-a accidentat grav.

Avea răni peste tot, pe mâini, pe brațe, pe umărul stâng și pe față. Era plin de sânge. În lacrimi.

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Medicii au anunțat diagnosticul lui Pogacar

Medicul echipei UAE Team Emirates a anunțat, sâmbătă seara, că sportivul în vârstă de 27 de ani a suferit o comoție cerebrală, o fractură „stabilă” la nivelul gâtului și multiple excoriații, pe lângă fractura claviculei stângi.

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Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei. Fotografii: capturi video Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei Pogacar, victima unui grav accident, a abandonat Turul Spaniei
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„Din păcate, Tadej a suferit o căzătură gravă în timpul etapei de astăzi și nu a mai putut continua cursa. Starea lui este stabilă și, în urma unei evaluări medicale amănunțite la spital, i s-a pus diagnosticul de comoție cerebrală, fractură deplasată a claviculei stângi, o fractură cervicală stabilă la nivelul vertebrei C7 și multiple excoriații”, a declarat Adrian Rotunno, directorul medical al echipei.

„Din fericire, nu are alte leziuni grave și nu prezintă sechele neurologice. Va fi necesară o intervenție chirurgicală la claviculă, care va fi amânată din precauție, având în vedere comoția cerebrală. Tadej rămâne sub îngrijirea echipei noastre medicale și vom oferi informații suplimentare după operație”, a continuat medicul.

Duminică, Pogacar a postat o fotografie din spital FOTO Instagram Duminică, Pogacar a postat o fotografie din spital FOTO Instagram
Duminică, Pogacar a postat o fotografie din spital FOTO Instagram

Cauza a fost o piatră sau un accident provocat chiar de Pogacar?

Care a fost cauza accidentului? Inițial, s-a crezut că o piatră de la marginea șoselei l-a făcut să se dezechilibreze și să cadă de pe bicicletă.

Totuși, Marca prezintă alt scenariu, susținând că a fost vina lui. Susține că roata din față a slovenului a atins roata din spate a ciclistului care rula înaintea sa, accidentul declanșându-se imediat după ce a pierdut controlul bicicletei. A fost lovit din spate de mai mulți alți cicliști.

Slovenul a părut să încerce să se urce din nou pe bicicletă, înainte de a da din cap și de a se așeza din nou pe sol. Apoi a urcat fără ajutor într-o ambulanță. Este pentru prima dată când abandonează un Mare Tur.

Favoritul detașat la câștigarea cursei pornise în etapa opt cu un avans de trei minute și 50 de secunde față de spaniolul Enric Mas, aflat pe locul al doilea.

Pogacar, de șase ori câștigător al unui Mare Tur, era pe cale să câștige toate cele trei mari curse pe etape din ciclism, având deja în palmares cinci victorii la Turul Franței și un Giro d’Italia.

După ce luna trecută a devenit, alături de alți doi cicliști, cel mai titrat campion al Turului Franței din toate timpurile, slovenul își propune să devină al nouălea ciclist care câștigă toate cele trei Mare Tururi.

Pogacar a câștigat aproape toate cele mai importante curse din acest sport. Pe lângă multiplele sale victorii în cursele pe etape, dublul campion mondial la ciclism pe șosea a câștigat 13 curse de o zi, printre care Turul Flandrei (de trei ori), Milano-San Remo (o dată), Il Lombardia (de cinci ori) și Liege-Bastogne-Liege (de patru ori).

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