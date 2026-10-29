„Tratați cu sictir” Ilie Drăgan critică decizia TAS în cazul Răzvan Burleanu

Candidatul care a încercat să blocheze al patrulea mandat al președintelui FRF critică hotărârea de la Lausanne, după ce apelul său a fost respins fără ca tribunalul să analizeze fondul disputei.

Ilie Drăgan susține că Federația l-a apărat suficient pe Răzvan Burleanu și contestă argumentul potrivit căruia acesta trebuia introdus ca parte în proces.

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lie Drăgan (42 de ani), contracandidatul lui Răzvan Burleanu (42 de ani) la alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal din martie 2026, contestă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, care i-a respins apelul împotriva validării candidaturii actualului șef al FRF.

Ilie Drăgan critică decizia TAS în cazul Răzvan Burleanu

Într-o declarație pentru GOLAZO.ro, Ilie Drăgan a criticat soluția arbitrului unic, spaniolul Kepa Larumbe, care a considerat că Răzvan Burleanu trebuia introdus în proces ca pârât, alături de Federație, deoarece o eventuală anulare a candidaturii și a alegerii sale i-ar fi afectat direct drepturile.

„Din punctul meu de vedere, decizia TAS nu are acoperire. Eu am contestat decizia Comisiei de Contestații de la FRF, nu o decizie luată de Burleanu. El și-a depus dosarul, la fel ca ceilalți candidați, iar comisiile Federației au fost cele care i-au validat candidatura”, a declarat Ilie Drăgan.

„Comisia de Contestații a fost apărătoarea candidaturii lui Burleanu”

Ilie Drăgan consideră că FRF a reprezentat suficient de bine poziția președintelui său în fața tribunalului arbitral. În opinia sa, dacă Burleanu trebuia să participe personal la proces, Federația sau arbitrul ar fi putut solicita acest lucru.

„Dacă Federația considera că trebuie audiat Burleanu sau că el trebuie să spună ceva, putea să-l cheme.

Dacă arbitrul considera că îi sunt afectate drepturile, cum a justificat, putea să-l cheme, că nu e pe Marte, e aici în România, și să-i spună: «Domnule, dumneavoastră ce părere aveți? Cum s-au întâmplat lucrurile?»”, a afirmat candidatul.

„Decizia TAS nu are susținere”

Drăgan susține că apărarea lui Burleanu s-a bazat pe argumentul că primul mandat nu ar trebui luat în calcul, întrucât regula privind limitarea mandatelor a fost introdusă în Statutul FRF după ce acesta fusese ales președinte al FRF.

„Ei s-au bazat pe faptul că primul mandat nu se ia în considerare, pentru că, vezi Doamne, statutul s-a schimbat la trei luni și 23 de zile după ce a fost ales. Și de aceea, regula cu privire la limitarea mandatelor a fost introdusă după ce a ieșit el președinte. Și asta a fost argumentarea lor.

Dar de aici și până a spune că Burleanu nu a fost apărat sau că trebuia să intre și el în dosar ca să fie apărat mi se pare că nu are susținere. El a fost apărat. Dacă voia să se apere, putea să o facă, iar dacă cineva voia să-l introducă în proces, putea să o facă.

Avocații Federației au apărat decizia Comisiei de Contestații, despre asta vorbim. Mai apărat de atât ce să fii? Că nu l-am introdus pe Burleanu ca parte în proces, pe motiv că i-ar fi afectate drepturile. Serios? Păi și drepturile mele?”, a declarat Ilie Drăgan.

Nu putem să spunem că Burleanu nu a fost apărat. Nu era el un om de pe stradă, un nimeni, și Burleanu, sărăcuțul de el, cel căruia nu-i apăra nimeni drepturile. Dacă oricare dintre noi ar fi fost în locul lui Burleanu, nu cred că am fi primit același tratament. El este președintele Federației. Ilie Drăgan

„Mai apărate decât drepturile lui Burleanu n-au fost ale nimănui”

Candidatul susține că a depus la dosar inclusiv declarațiile lui Burleanu și materiale video în care președintele FRF își prezintă punctul de vedere. El contestă astfel ideea că acesta nu ar fi beneficiat de apărare în fața TAS.

„Păi, mai apărate decât drepturile lui Burleanu n-au fost ale nimănui. A fost apărat mai întâi de Comisia de Validare a dosarelor, apoi de Comisia de Contestații, iar acum, la tribunalul arbitral, de doi avocați care i-au susținut argumentele.

În spatele lor probabil se află cel puțin o întreagă casă de avocatură, care a contribuit la argumentație și a depus tot felul de argumente la dosar”, a spus Drăgan.

TAS a respins apelul lui Ilie Drăgan fără să judece limita de mandate

Disputa a pornit de la limita de trei mandate prevăzută în statutul FRF. Drăgan susține că primul mandat al lui Burleanu, început în 2014, trebuie luat în calcul, chiar dacă regula a fost introdusă în statut în același an, după alegerea acestuia.

Comisia de Contestații a FRF a respins însă argumentul, considerând că mandatul din 2014-2018 nu poate fi inclus în calculul limitei, deoarece fusese început înainte de intrarea în vigoare a prevederii. Astfel, mandatele din 2018-2022 și 2022-2026 au fost considerate primele două mandate care intră sub incidența regulii, iar perioada 2026-2030, al treilea.

În apelul de la Lausanne, Drăgan a cerut anularea validării candidaturii lui Burleanu și a alegerii acestuia din 18 martie 2026.

TAS nu a stabilit însă dacă interpretarea FRF privind numărul de mandate este corectă. Arbitrul unic a considerat că nu poate acorda măsurile solicitate fără participarea lui Burleanu la proces și a respins apelul pentru că acesta nu fusese introdus ca pârât alături de Federație.

Hotărârea nu confirmă și nici nu infirmă interpretarea statutului privind limita de mandate. TAS a precizat că nu mai este necesar și nici potrivit să analizeze fondul disputei în lipsa persoanei ale cărei drepturi ar fi afectate direct de o eventuală decizie.

„Problema era: avea Burleanu dreptul să candideze pentru a patra oară sau nu?”

Ilie Drăgan critică și faptul că arbitrul TAS, Kepa Larumbe, nu a rezolvat problema de fond pentru care a fost sesizat.

Învinsul lui Burleanu din martie consideră că tribunalul ar fi trebuit să contribuie la clarificarea disputei, în loc să respingă apelul dintr-un motiv procedural.

„Problema era: avea Burleanu dreptul să candideze pentru a patra oară sau nu? Noi am susținut partea noastră, Federația a susținut partea ei, iar ei trebuiau să ne spună: «Domnule, are sau n-are».

Ei n-au judecat. În loc să ne rezolve problema pentru care am plătit atâția bani, 25.000 de euro, au venit să spună: «N-ați respectat procedura»”, a declarat acesta.

Ilie Drăgan atacă arbitrul TAS: „Tu unde ai fost?”

„Păi, de ce n-am respectat-o?”, s-a întrebat retoric Drăgan. Candidatul la președinția FRF consideră că arbitrul ar fi trebuit să găsească o soluție pentru ca disputa privind cel de-al patrulea mandat al lui Răzvan Burleanu să fie judecată pe fond.

„Tu unde ai fost? Voi, tribunalul arbitral, unde ați fost? De ce n-ați zis: «Domnule, hai să-l introducem și pe Burleanu, ca să rezolvăm problema, avem nevoie și de piesa asta»? Că asta înseamnă arbitraj.

Noi am venit la voi pentru că o țară întreagă nu are un răspuns legal la această întrebare, deși cu toții știm. Și Burleanu a spus-o, toată lumea știe”, a declarat Drăgan.

Kepa Larumbe, arbitru la TAS

„Tratați cu sictir. O țară întreagă este dezamăgită”

Candidatul afirmă că demersul său a fost susținut financiar prin donații și că aproximativ 150 de persoane au contribuit pentru a permite contestarea validării candidaturii președintelui FRF.

„O țară întreagă este dezamăgită, din punctul meu de vedere, de decizia asta a TAS. Am strâns bani, am făcut chetă, dacă 150 de persoane au donat, în ideea «hai să vedem».

Și tu ne dai un sictir de ăsta, că Burleanu nu e apărat. Pe noi cine ne apără? Fotbalul românesc cine îl apără de incompetență?”, a încheiat Drăgan.

La alegerile din 18 martie 2026, Ilie Drăgan a candidat împotriva lui Răzvan Burleanu pentru funcția de președinte al FRF. Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Drăgan a primit doar cinci.

Aveam nevoie de o decizie de mai sus, pentru că omul nu se dă la o parte de acolo decât în urma unei astfel de decizii. Asta înseamnă un tribunal, o instanță de judecată. Cine știe, Guvernul României, un ministru, un președinte, habar n-am cine, pentru că el nu o să plece de acolo. Ilie Drăgan

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