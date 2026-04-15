Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă

Conflictul dintre Ilie Drăgan (41 de ani) și Răzvan Burleanu (41 de ani) intră într-o nouă etapă, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a stabilit costurile pentru judecarea litigiului privind alegerile de la Federația Română de Fotbal.

Potrivit documentelor comunicate părților, taxa pentru arbitraj este de 23.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 25.000 de euro, sumă care trebuie achitată până pe 22 aprilie.

Ilie Drăgan strânge donații pentru procesul de la TAS în disputa cu Răzvan Burleanu

În mod normal, suma ar urma să fie împărțită egal între părți, însă procedura permite ca, dacă una dintre ele nu plătește, cealaltă să acopere integral costurile pentru ca procesul să continue.

Ilie Drăgan, contracandidatul lui Răzvan Burleanu la alegerile din 18 martie, a explicat pentru GOLAZO.ro că există riscul să suporte singur întreaga taxă de arbitraj.

În acest context, el a anunțat că a demarat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său, pentru a putea acoperi costurile procedurii de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, și a detaliat cum s-a ajuns în această situație.

„În primă fază, FRF a cerut ca procesul să fie judecat de un complet cu trei arbitri”, a spus Ilie Drăgan, explicând că forul de la Lausanne a cerut ulterior poziția părților privind împărțirea costurilor. „FRF a spus că e dispusă să plătească jumătate. Noi am lăsat la latitudinea TAS, care a decis că va fi un singur arbitru”.

Ilie Drăgan a lansat o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său

„Dacă FRF nu plătește, trebuie să achit eu toată suma: 25.000 de euro”

Situația s-a schimbat odată cu comunicarea oficială a taxelor. „În ultima adresă în care ni s-au transmis costurile de la TAS, 23.000 de franci elvețieni, echivalentul a 25.000 de euro, se menționează că dacă una dintre părți nu plătește cazul nu se mai judecă”, a explicat acesta.

Ilie Drăgan consideră că acest mecanism poate fi folosit în avantajul Federației. „Prin urmare, interesul Federației nu este să se judece. Deci ei pot să nu plătească, chiar dacă au spus inițial că vor plăti jumătate din costuri”, a afirmat el.

În aceste condiții, spune Drăgan, există posibilitatea să fie nevoit să achite integral suma pentru ca procesul să continue: „În situația în care una dintre părți nu plătește, cealaltă parte trebuie să achite costurile integral. Tocmai de aceea am trecut pe site integral suma de 25.000 de euro”.

FOTO. Ilie Drăgan a fost redus la tăcere în timpul Adunării Generale FRF din 18 martie 2026

Ilie Drăgan: „Sper să se strângă banii într-o săptămână”

Acesta a explicat și structura bugetului total estimat: „Am stabilit un obiectiv financiar minim 33.085 de euro, sumă defalcată astfel: partea mea pentru taxe procedurale și administrative de 12.500 de euro și FRF 12.500 de euro.

Taxa de timbru pe care am plătit-o deja 1.085 de euro. Și apoi restul până la 33.085 de euro pentru alte cheltuieli cu deplasări, traduceri, avocați.

În primă fază trebuie să plătesc 12.500 de euro până pe 22 aprilie. După aceea vom vedea dacă trebuie să acopăr și partea FRF”, a explicat acesta.

Apel la „oamenii simpli” din fotbal

Ilie Drăgan spune că nu și-ar dori ca suma să fie acoperită de un singur finanțator, ci de cât mai mulți susținători.

„În primul rând, mi-aș dori să se implice oamenii simpli: cei din cluburi, părinții, antrenorii și jucătorii”, a declarat Ilie Drăgan.

Acesta spune că mesajul său se adresează celor care nu sunt mulțumiți de realitatea din societate și care se regăsesc în ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc.

„Oameni care nu mai sunt de acord cu ce se întâmplă în societatea din România și se regăsesc cumva în ceea ce se întâmplă în fotbal”, a explicat el.

Drăgan a adăugat că nu își dorește ca întregul demers să fie susținut de un singur finanțator, ci prin contribuții mai mici, din partea cât mai multor persoane.

„Pentru că, sigur, ar putea veni un om ca Gigi Becali sau altcineva care să plătească toată suma, dar ar fi mult mai real să fim mai mulți implicați în schimbarea pe care și-o doresc în fotbalul românesc”, a spus acesta.

Sunt oameni care nu au putut să voteze în Adunarea Generală a FRF, dar care pot dona 10 lei sau doi euro pentru a susține prin fapte, nu doar prin vorbe sau comentarii Ilie Drăgan, președinte Asociația Club Polisportiv 3 Kids Sport

„Nu am certitudinea că voi fi președintele FRF dacă pică Burleanu”

Acesta a subliniat că demersul său nu este neapărat unul personal: „Nu am certitudinea că voi fi președintele FRF dacă va pica Burleanu. Eu lupt pentru schimbarea sistemului”.

Alegerile FRF din 18 martie au fost câștigate categoric de Răzvan Burleanu, cu 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a obținut doar 5 sufragii.

FOTO. Alegerile de la FRF au fost cu scandal

Ilie Drăgan a încercat să blocheze alegerile din 18 martie

Anterior, Drăgan a încercat să suspende scrutinul printr-o ordonanță președințială la Tribunalul București, însă cererea i-a fost respinsă. Instanța a motivat că există o „divergență de interpretare” privind limita de mandate și că nu poate analiza fondul într-o procedură de urgență.

Principalul punct de dispută este dacă limita de trei mandate prevăzută în Statutul FRF se aplică și mandatului început de Burleanu în 2014, înainte de modificarea regulii. Comisiile FRF au considerat că nu, invocând principiul neretroactivității.

Urmează noi termene în instanță

În paralel cu procedura de la TAS, Ilie Drăgan continuă demersurile și în instanțele civile din România.

„Pe 21 aprilie avem termen pentru suspendarea din funcție a lui Răzvan Burleanu până la judecarea pe fond, fie la TAS, fie la Tribunal”, a anunțat acesta.

