Europenii au confiscat tenisul! Cum au schimbat Federer, Nadal și Djokovic polii de putere
Europenii au confiscat tenisul! Cum au schimbat Federer, Nadal și Djokovic polii de putere

Publicat: 31.01.2026, ora 19:03
Actualizat: 31.01.2026, ora 20:26
  • Tenisul masculin a ajuns să fie dominat autoritar de jucătorii europeni, care nu au rivali la turneele de Grand Slam.
  • Australian Open nu face excepție, Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP) urmând să se întâlnească în finală, duminică, de la ora 10:30, în direct pe Eurosport.

Era uriașilor Federer, Nadal și Djokovic va apune după retragerea sârbului, însă efectul creat în tenis rămâne. SUA și Australia, marile forțe care dominau tenisul mondial sunt de peste două decenii fără titlu de Mare Șlem!

Europenii au confiscat tenisul! Cum au schimbat Federer, Nadal și Djokovic polii de putere

De la Wimbledon 2004 până la Australian Open 2026 vor fi 86 de Grand Slam-uri disputate, 85 dintre ele adjucate de europeni.

Singurul intrus? Argentinianul Juan Martin Del Potro, care în 2009 câștiga US Open. În rest, doar jucători europeni. Big 3 a câștigat 66 dintre trofee, iar 10 de noul duo dinamic, Sinner-Alcaraz.

Într-o infografie publicată de Omne Europa, se observă cum înainte de 2004, situația era mult mai echilibrată. Una în care SUA câștiga constant trofee și inclusiv Australia și America de Sud punctau.

La precedentele 58 de turnee, de la Australian Open 1990 până la Roland Garros 2004, era dominată de Pete Sampras și Andre Agassi, americanii controlau topul

  • SUA - 27 de trofee
  • Europa - 22
  • America de Sud - 5
  • Australia - 4

Dacă ne întoarcem în anii 70, vedem că situația era una mult mai echilibrată:

  • Europa - 16 trofee
  • SUA - 11
  • Australia - 9
  • America de Sud - 4

Europa a depășit SUA la numărul de trofee

Dominația instaurată de Federer, Nadal și Djokovic a dezechilibrat complet ierarhia forțelor câștigătoare de Grand Slam.

După finala de duminică dintre Djokovic și Alcaraz, „Bătrânul Continent” va ajunge la 224 de titluri. La o distanță uriașă de SUA, care a adunat 147. Ultimul turneu câștigat de americani a fost abia în 2003, la US Open, unde Andy Roddick l-a învins pe Juan Carlos Ferrero.

Cum arăta ierarhia marilor forțe după înainte de Wimbledon 2004:

  • SUA - 147 de trofee
  • Europa - 139
  • Australia - 100

Pot reveni SUA și Australia?

Nici celălalt nume mare nu stă mai bine. Australia a câștigat ultimul Grand Slam în 2002, la Wimbledon, prin Lleyton Hewitt. De altfel, „cangurii” au doar 5 trofee în ultimele 5 decenii, două prin Hewitt și Patrick Rafter și unul prin Pat Cash.

În acest moment, în primii 10 jucători ai lumii se află doi americani, Ben Shelton (23 de ani, #7 ATP) și Taylor Fritz (28 de ani, #9 ATP), dar și un australian, Alex de Minaur (26 de ani, #6 ATP). Primii doi au ajuns cel mai departe într-o semifinală, în timp ce de Minaur s-a oprit în sferturi la toate cele 4 turnee majore.

Dintre toți 3, doar Taylor Fritz a reușit să câștige un Grand Slam la juniori, US Open în 2015.

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
16:51
