„Este aproape de a semna" FCSB pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor: „Am vorbit cu MM"
„Este aproape de a semna" FCSB pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor: „Am vorbit cu MM"

George Neagu
Publicat: 31.01.2026, ora 18:09
Actualizat: 31.01.2026, ora 18:23
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a anunțat că echipa campioană este aproape de a oficializa un nou transfer.
  • FCSB - Csikszereda se va juca duminică și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:00.

FCSB a bifat transferurile lui Andre Duarte și Ofri Arad în această perioadă de mercato, iar acum vrea întărească și mai mult lotul pentru restul sezonului.

Elias Charalambous a anunțat un nou transfer la FCSB: „E aproape de a semna”

Elias Charalambous, antrenorul echipei campioane, a anunțat că FCSB încearcă să mai facă trei transferuri în această perioadă de mercato, unul dintre jucători fiind foarte aproape să semneze.

Este vorba de mijlocașul defensiv Joao Paulo, jucătorul celor de la Oțelul Galați. Despre mutarea jucătorului african a informat azi GOLAZO.ro, discuțiile cu FCSB fiind avansate.

Joao Paulo Joao Paulo
Joao Paulo

„Politic este jucătorul nostru, deci nu avem nimic de discutat. Până acum, niciun jucător nu a semnat. Am vorbit cu MM, el a discutat și cu patronul.

Patronul încearcă să facă trei transferuri: unul este foarte aproape de a fi finalizat, iar pentru celelalte două se negociază. MM vorbește cu impresarii, dar până în acest moment nu avem nimic oficial.

Nu vreau să dau nume până când totul nu va fi oficial, însă unul dintre jucători este foarte aproape de a semna”, a transmis Elias Charalambous, conform fanatik.ro.

  • Ajuns în vară la Galați de la Sheriff Tiraspol, liber de contract, Joao Paulo a bifat 20 de apariții la Oțelul, reușind un gol și 3 pase decisive, având prestații solide la mijlocul terenului.
700.000 de euro
este cota de piață a lui Joao Paulo, conform Transfermarkt

FOTO. FCSB - Fenerbahce 1-1, ultimul meci jucat de „roș-albaștri

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Galerie foto (58 imagini)

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
+58 Foto
Elias Charalambous: „Trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba”

Înaintea partidei cu Csikszereda de duminică, din etapa 24 din Liga 1, Elias Charalambous a vorbit și despre șansele echipei sale să prindă play-off-ul, la finalul sezonului regulat.

„Cred mereu că atunci când joci un fotbal bun și ai prestații solide, acest lucru îți oferă încredere, mai ales în momentul pe care îl traversăm acum, care nu este cel mai bun.

Ultimul meci (n.r. - cu Fenerbahce, 1-1) a fost bun ca joc, chiar dacă rezultatul putea fi mai bun. Acest lucru ne poate ajuta să continuăm pe acest drum și asta trebuie să demonstrăm mâine.

Am experimentat în acest sezon că nu există meciuri ușoare. În primul meci cu Csikszereda nu am reușit să câștigăm și, dacă nu te lupți și nu dai 110%, este foarte greu. Nu va fi un meci ușor, iar mâine trebuie neapărat să câștigăm. Trebuie să facem totul perfect, știm cât de mult avem nevoie de aceste puncte.

Atât timp cât există șanse matematice, normal că speri, dar trebuie să o luăm pas cu pas și să ne facem treaba. Cu siguranță sperăm, întotdeauna”, a mai declarat Charalambous.

FCSB se află pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte acumulate după 23 de etape.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2346
2Rapid2345
3Dinamo2445
4FC Argeș2340
5Botoșani2338
6Oțelul Galați2336
7U Cluj2336
8CFR Cluj2435
9UTA Arad2335
10Farul2331
11FCSB2331
12Petrolul2321
13Unirea Slobozia2421
14Csikszereda2319
15Hermannstadt2417
16Metaloglobus2411

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești" / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
otelul galati transfer Joao Paulo liga 1 fcsb csikszereda elias charalambous
16:51
15:50
14:53
16:52
