Provincia ironizează Bucureștiul FOTO: Banner-ul afișat de ultrașii de la Petrolul, la meciul cu Dinamo: „Frumos la Capitală...” +48 foto
Banner Dinamo-Petrolul foto: Facebok.com
Provincia ironizează Bucureștiul FOTO: Banner-ul afișat de ultrașii de la Petrolul, la meciul cu Dinamo: „Frumos la Capitală...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 15:55
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 16:18
  • Dinamo - Petrolul 1-1. „Lupii” lui Eugen Neagoe au obținut un punct important în partida de pe „Arcul de Triumf”.
  • Pe parcursul meciului, fanii prahoveni care au făcut deplasarea la București au afișat un banner ironic.

Dinamo și Petrolul au remizat în etapa #24 a Ligii 1, rezultat bun pentru prahoveni, însă nu și pentru Dinamo, care riscă să rămână departe de Rapid și Craiova.

Dinamo - Petrolul 1-1. Ironie din partea suporterilor oaspeți

De-a lungul timpului, au existat ironii între fanii din București (indiferent că a fost vorba despre cei ai lui Dinamo, Rapid sau FCSB) și cei din provincie.

De această dată, ploieștenii i-au luat peste picior pe fanii din Capitală, făcând referire la avariile de la sistemul de termoficare, care i-au lăsat pe bucureșteni fără apă caldă și căldură.

„Frumos tare la Capitală / Stai cu geaca pe tine în casă și încălzești apă la oală!”, a fost banner-ul afișat de suporterii Petrolului.

Banner-ul afișat de suporterii Petrolului / foto: Facebook.com Banner-ul afișat de suporterii Petrolului / foto: Facebook.com
Banner-ul afișat de suporterii Petrolului / foto: Facebook.com

„Lupii galbeni” se află într-o situație dificilă în Liga 1, fiind pe locul 12, la egalitate cu Unirea Slobozia, care este prima echipă aflată sub linia roșie, pe loc de baraj.

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (48 imagini)

Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro Dinamo - Petrolul (meci), în etapa #24 din Superliga. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+48 Foto
De cealaltă parte, dinamoviștii au preferat să-și exprime dragostea pentru propria echipă și să-i ignore pe ploieșteni.

foto: Facebook foto: Facebook
foto: Facebook

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
dinamo bucuresti petrolul ploiesti suporteri banner ironie
Știrile zilei din sport
