Provincia ironizează Bucureștiul FOTO: Banner-ul afișat de ultrașii de la Petrolul, la meciul cu Dinamo: „Frumos la Capitală...”

Dinamo - Petrolul 1-1. „Lupii” lui Eugen Neagoe au obținut un punct important în partida de pe „Arcul de Triumf”.

Pe parcursul meciului, fanii prahoveni care au făcut deplasarea la București au afișat un banner ironic.

Dinamo și Petrolul au remizat în etapa #24 a Ligii 1, rezultat bun pentru prahoveni, însă nu și pentru Dinamo, care riscă să rămână departe de Rapid și Craiova.

Dinamo - Petrolul 1-1 . Ironie din partea suporterilor oaspeți

De-a lungul timpului, au existat ironii între fanii din București (indiferent că a fost vorba despre cei ai lui Dinamo, Rapid sau FCSB) și cei din provincie.

De această dată, ploieștenii i-au luat peste picior pe fanii din Capitală, făcând referire la avariile de la sistemul de termoficare, care i-au lăsat pe bucureșteni fără apă caldă și căldură.

„Frumos tare la Capitală / Stai cu geaca pe tine în casă și încălzești apă la oală!”, a fost banner-ul afișat de suporterii Petrolului.

„Lupii galbeni” se află într-o situație dificilă în Liga 1, fiind pe locul 12, la egalitate cu Unirea Slobozia, care este prima echipă aflată sub linia roșie, pe loc de baraj.

De cealaltă parte, dinamoviștii au preferat să-și exprime dragostea pentru propria echipă și să-i ignore pe ploieșteni.

