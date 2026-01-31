Real Madrid, din nou subiect de glume FOTO: Cele mai bune meme-uri după tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor

Real Madrid a fost învinsă de Benfica, scor 2-4, în ultima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, iar „galacticii” au ratat astfel calificarea directă în optimi.

După tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor, Real Madrid a aflat că va da din nou peste echipa lui Jose Mourinho. Iar meme-urile au „curs” pe social media.

Portarul Trubin a fost eroul celor de la Benfica, după ce a marcat golul 4 în minutul 90+8, reușita de care lusitanii aveau nevoie pentru prinde ultimul loc de play-off, iar acum potughezii vor da tot peste Real Madrid și în următoarea fază a competiției, în dublă manșă.

Cele mai bune meme-uri după tragerea la sorți pentru play-off -ul Ligii Campionilor

Calificarea miraculoasă a celor de la Benfica a fost printre cele mai discutate evenimente din ultimele zile în fotbalul european, iar Jose Mourinho va reveni pe „Santiago Bernabeu”, de această dată ca adversar, după ce echipa sa urmează să întâlnească Real Madrid și în play-off.

Întâmplarea de la tragerea la sorți a fost un nou prilej de glume și meme-uri create de fani, pe rețele de socializare, adunate de publicația as.com.

Când se joacă cele două meciuri din play-off-ul Ligii Campionilor:

Benfica - Real Madrid, 17 februarie, de la ora 22:00

Real Madrid - Benfica, 25 februarie, de la ora 22:00

Real Madrid a mai fost recent ținta glumelor de pe internet, după eșecurile din Supercupa Spaniei, 2-3 cu Barcelona, dar și din Cupa Spaniei, 2-3 cu Albacete.

