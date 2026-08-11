„E furată” Rapid a reacționat după ironia fanilor lui Dinamo înaintea derby-ului: „Puteau fi mai inventivi”

Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a comentat postarea celor de la Dinamo, care i-au ironizat pe giuleșteni înaintea derby-ului din etapa viitoare.

Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Pe paginile oficiale ale clubului a fost postată o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare un „câine roșu” care caută pe internet cuvintele „vultur vișiniu”, una dintre poreclele rapidiștilor.

Rezultatul din browser este negativ, fiind afișat mesajul „Eroare 404, pagină negăsită”.

Victor Angelescu: „Din păcate pentru ei, e furată”

Oficialul giuleștenilor a transmis ulterior că mesajul „câinilor” nu este original, întrucât fanii rapidiști au adresat, în urmă cu câțiva ani, un mesaj similar la adresa celor de la FCSB, într-o scenografie pe stadion.

„Astea sunt chestii care se fac tot timpul înainte de derby-uri. A început derby-ul, ca să zicem aşa. Din păcate pentru ei, e furată. Noi am fost primii care am făcut asta cu «404 not found», cu FCSB. Puteau să fie puţin mai inventivi.

Peluza Nord a avut o coregrafie enormă cu FCSB în care era «FCSB=Steaua - error 404 not found», atac la FCSB că nu sunt Steaua.

Nu ştiu exact ce au încercat. Astea sunt lucruri care sunt între suporteri, pentru asemenea lucruri există derby-uri. Asta este frumuseţea fotbalului”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Partida la care face referire Victor Angelescu s-a disputat tot pe 15 august, însă în 2021, scor 1-0 pentru Rapid.

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1 , cel mai recent meci între cele două rivale bucureștene

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