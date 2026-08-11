„E furată” Rapid a reacționat după ironia fanilor lui Dinamo înaintea derby-ului: „Puteau fi mai inventivi” +52 foto
Victor Angelescu
Superliga

„E furată” Rapid a reacționat după ironia fanilor lui Dinamo înaintea derby-ului: „Puteau fi mai inventivi”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 11:32
  • Victor Angelescu, președintele de la Rapid, a comentat postarea celor de la Dinamo, care i-au ironizat pe giuleșteni înaintea derby-ului din etapa viitoare.
  • Rapid - Dinamo se joacă sâmbătă, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe paginile oficiale ale clubului a fost postată o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare un „câine roșu” care caută pe internet cuvintele „vultur vișiniu”, una dintre poreclele rapidiștilor.

Rezultatul din browser este negativ, fiind afișat mesajul „Eroare 404, pagină negăsită”.

Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește și
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp
Citește mai mult
Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp

Victor Angelescu: „Din păcate pentru ei, e furată”

Oficialul giuleștenilor a transmis ulterior că mesajul „câinilor” nu este original, întrucât fanii rapidiști au adresat, în urmă cu câțiva ani, un mesaj similar la adresa celor de la FCSB, într-o scenografie pe stadion.

„Astea sunt chestii care se fac tot timpul înainte de derby-uri. A început derby-ul, ca să zicem aşa. Din păcate pentru ei, e furată. Noi am fost primii care am făcut asta cu «404 not found», cu FCSB. Puteau să fie puţin mai inventivi.

Peluza Nord a avut o coregrafie enormă cu FCSB în care era «FCSB=Steaua - error 404 not found», atac la FCSB că nu sunt Steaua.

Nu ştiu exact ce au încercat. Astea sunt lucruri care sunt între suporteri, pentru asemenea lucruri există derby-uri. Asta este frumuseţea fotbalului”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

Partida la care face referire Victor Angelescu s-a disputat tot pe 15 august, însă în 2021, scor 1-0 pentru Rapid.

FOTO. Dinamo - Rapid 3-1, cel mai recent meci între cele două rivale bucureștene

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpg
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (18).jpg

Galerie foto (52 imagini)

Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (1).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (2).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (3).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (4).jpg Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro (5).jpg
+52 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Trump îl apără pe prietenul Infantino  Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”
Campionatul Mondial
09:45
Trump îl apără pe prietenul Infantino Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”
Citește mai mult
Trump îl apără pe prietenul Infantino  Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”
O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui
Superliga
09:41
O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui
Citește mai mult
O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
rapid bucuresti dinamo bucuresti victor angelescu reactie ironie
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share