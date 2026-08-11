Oferta nebunească din Grecia Panathinaikos a vrut să-l aducă pe Nikola Jokic, de trei ori MVP al NBA

Patronul clubului grec spune că a făcut o propunere serioasă pentru transferul superstarului din NBA

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The Guardian relatează despre o tentativă de transfer care sună mai degrabă a scenariu de film.

Dimitrios Giannakopoulos, patronul clubului grec Panathinaikos, a dezvăluit în cadrul unui podcast că a făcut în această vară o propunere serioasă pentru a-l aduce la Atena pe superstarul lui Denver Nuggets, Nikola Jokic!

Nu doar că l-ar fi contactat pe jucător, ci ar fi încercat să negocieze și cu reprezentanții acestuia. Propunerea viza cumpărarea ultimului an al contractului jucătorului sârb. În încercarea nebunească de a-l smulge pe triplul MVP din NBA și a-l aduce în Euroligă!

„Who? Greece? Where? What? Bye”

Patronul lui Panathinaikos recunoaște că știa foarte bine cât de improbabilă este ideea, dar că a vrut să încerce.

Răspunsul? Un refuz atât de rapid încât, așa cum povestește Giannakopoulos, „discuția aproape că nici nu a apucat să înceapă”! Răspunsul ar fi fost „Who? Greece? Where? What? Bye” (Cine? Grecia? Unde? Ce? La revedere!).

Cu toate acestea, patronul lui Panathinaikos susține că nu ar fi închis dosarul.

1,9 miliarde de dolari ar fi averea lui Dimitrios Giannakopoulo. Reuters o estimează undeva între 500 milioane – 1,9 miliarde de dolari

De ce pare o misiune imposibilă

Totuși, atât din punct de vedere pur economic, cât și sportiv, tentativa lui Panathinaikos pare una sinucigașă.

Sârbul de 31 de ani câștigă 59 de milioane de dolari în acest sezon și urmează să ia aproape 63 de milioane în cel viitor.

Jokic și-a petrecut întreaga carieră de 11 ani la Denver, devenind inima unei echipe pe care a condus-o spre primul ei titlu din istorie în 2023.

În ultimele două sezoane, Jokic a reușit o performanță extrem de rară: a încheiat ambele stagiuni cu medii de triple-double, intrând într-un club select din care mai fac parte doar Oscar Robertson și Russell Westbrook. Un jucător bifează un triple-double într-o partidă dacă bifează minimum câte 10 reușite în 3 dintre următoarele 5 categorii: puncte, recuperări, pase decisive, intercepții, capace.

Știu că mai are un an de contract. Să așteptăm până anul viitor Dimitrios Giannakopoulos, patron Panathinaikos

Panathinaikos nu este chiar un club oarecare

Încercarea care pare nebunească nu vine din partea unui club european oarecare, care visează să dea lovitura.

Panathinaikos este una dintre marile forțe istorice ale baschetului european și are șapte titluri de Euroligă, echivalentul Champions League din fotbal. În lotul pentru noul sezon se regăsesc deja foști jucători din NBA precum Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Kendrick Nunn sau Guerschon Yabusele.

Ce-i drept, sezonul trecut nu a fost deloc unul grozav pentru greci. Panathinaikos a terminat pe locul șapte în sezonul regulat al Euroligii, cu 22 de victorii și 16 înfrângeri, după care a fost eliminată de Valencia în sferturile de finală, după o serie de 5 meciuri.

Tentativa lui Dimitrios Giannakopoulos pare să facă parte dintr-un trend. De câțiva ani, cluburile europene încearcă să reducă distanța față de NBA. Salarii mai mari, arene moderne și proprietari dispuși să cheltuiască sume care în urmă cu un deceniu ar fi părut SF. Întrebarea este dacă, în viitorul apropiat, Europa va reuși să facă ceea ce până acum părea realmente imposibil: să convingă un superstar NBA aflat în plină formă să lase America pentru baschetul european.

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