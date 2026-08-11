Oferta nebunească din Grecia Panathinaikos a vrut să-l aducă pe Nikola Jokic, de trei ori MVP al NBA
Nikola Jokic e una dintre vedete NBA / IMAGO
Baschet

Oferta nebunească din Grecia Panathinaikos a vrut să-l aducă pe Nikola Jokic, de trei ori MVP al NBA

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 12:29
  • Patronul clubului grec spune că a făcut o propunere serioasă pentru transferul superstarului din NBA
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

The Guardian relatează despre o tentativă de transfer care sună mai degrabă a scenariu de film.

Trump îl apără pe prietenul Infantino  Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”
Citește și
Trump îl apără pe prietenul Infantino Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”
Citește mai mult
Trump îl apără pe prietenul Infantino  Președintele SUA intervine în scandalul de la FIFA: „Ar fi o greșeală teribilă”

Dimitrios Giannakopoulos, patronul clubului grec Panathinaikos, a dezvăluit în cadrul unui podcast că a făcut în această vară o propunere serioasă pentru a-l aduce la Atena pe superstarul lui Denver Nuggets, Nikola Jokic!

Nu doar că l-ar fi contactat pe jucător, ci ar fi încercat să negocieze și cu reprezentanții acestuia. Propunerea viza cumpărarea ultimului an al contractului jucătorului sârb. În încercarea nebunească de a-l smulge pe triplul MVP din NBA și a-l aduce în Euroligă!

„Who? Greece? Where? What? Bye”

Patronul lui Panathinaikos recunoaște că știa foarte bine cât de improbabilă este ideea, dar că a vrut să încerce.

Răspunsul? Un refuz atât de rapid încât, așa cum povestește Giannakopoulos, „discuția aproape că nici nu a apucat să înceapă”! Răspunsul ar fi fost „Who? Greece? Where? What? Bye” (Cine? Grecia? Unde? Ce? La revedere!).

Cu toate acestea, patronul lui Panathinaikos susține că nu ar fi închis dosarul.

1,9 miliarde
de dolari ar fi averea lui Dimitrios Giannakopoulo. Reuters o estimează undeva între 500 milioane – 1,9 miliarde de dolari

De ce pare o misiune imposibilă

Totuși, atât din punct de vedere pur economic, cât și sportiv, tentativa lui Panathinaikos pare una sinucigașă.

  • Sârbul de 31 de ani câștigă 59 de milioane de dolari în acest sezon și urmează să ia aproape 63 de milioane în cel viitor.
  • Jokic și-a petrecut întreaga carieră de 11 ani la Denver, devenind inima unei echipe pe care a condus-o spre primul ei titlu din istorie în 2023.
  • În ultimele două sezoane, Jokic a reușit o performanță extrem de rară: a încheiat ambele stagiuni cu medii de triple-double, intrând într-un club select din care mai fac parte doar Oscar Robertson și Russell Westbrook. Un jucător bifează un triple-double într-o partidă dacă bifează minimum câte 10 reușite în 3 dintre următoarele 5 categorii: puncte, recuperări, pase decisive, intercepții, capace.
Știu că mai are un an de contract. Să așteptăm până anul viitor Dimitrios Giannakopoulos, patron Panathinaikos

Panathinaikos nu este chiar un club oarecare

Încercarea care pare nebunească nu vine din partea unui club european oarecare, care visează să dea lovitura.

Panathinaikos este una dintre marile forțe istorice ale baschetului european și are șapte titluri de Euroligă, echivalentul Champions League din fotbal. În lotul pentru noul sezon se regăsesc deja foști jucători din NBA precum Jerian Grant, Juancho Hernangomez, Kendrick Nunn sau Guerschon Yabusele.

Ce-i drept, sezonul trecut nu a fost deloc unul grozav pentru greci. Panathinaikos a terminat pe locul șapte în sezonul regulat al Euroligii, cu 22 de victorii și 16 înfrângeri, după care a fost eliminată de Valencia în sferturile de finală, după o serie de 5 meciuri.

Tentativa lui Dimitrios Giannakopoulos pare să facă parte dintr-un trend. De câțiva ani, cluburile europene încearcă să reducă distanța față de NBA. Salarii mai mari, arene moderne și proprietari dispuși să cheltuiască sume care în urmă cu un deceniu ar fi părut SF. Întrebarea este dacă, în viitorul apropiat, Europa va reuși să facă ceea ce până acum părea realmente imposibil: să convingă un superstar NBA aflat în plină formă să lase America pentru baschetul european.

Citește și

O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui
Superliga
09:41
O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui
Citește mai mult
O nouă demitere în Liga 1? Meci decisiv pentru antrenor, după rezultatele din primele 4 etape » Cine l-ar putea înlocui
Regretul lui Guardiola Cine este jucătorul pe care ar fi vrut să-l antreneze: „Uimitor!”
Campionate
23:27
Regretul lui Guardiola Cine este jucătorul pe care ar fi vrut să-l antreneze: „Uimitor!”
Citește mai mult
Regretul lui Guardiola Cine este jucătorul pe care ar fi vrut să-l antreneze: „Uimitor!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
NBA Panathinaikos Atena euroliga Nikola Jokic
Știrile zilei din sport
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Diverse
10:04
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Citește mai mult
Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Liga Campionilor
12:08
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Citește mai mult
Steaua Roșie s-a prăbușit Scandal imens la Belgrad după eliminarea din Liga Campionilor. Ce au făcut ultrașii! » Beer Sheva joacă play-off-ul în Giulești
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Diverse
13:18
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Superliga
06:45
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Citește mai mult
Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
14:16
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Top stiri
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Diverse
13:58
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Citește mai mult
Ion Țiriac, turn de lux în București FOTO. Fostul mare tenismen demolează vila fiului său pentru o investiție de 62 de milioane de euro
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Înot
13:11
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Citește mai mult
Doi români în semifinale! FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache s-au calificat în penultimul act la 100m fluture, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
04:24
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 23 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share