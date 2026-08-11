Puși la zid de galerie Jucătorii de la FCSB, certați de fani, după remiza cu Sepsi: „Dacă nu mai vreți, mergeți în altă parte!”

Sepsi - FCSB 0-0. Jucătorii de la FCSB au fost ținta suporterilor la finalul meciului de la Sfântu Gheorghe.

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Elevii lui Marius Baciu au ajuns la două remize consecutive în campionat, ambele venite după eliminarea rușinoasă din Conference League, 3-7 la general cu FK Auda.

Jucătorii de la FCSB, puși la zid de galerie: „Dacă nu mai vreți să stați, mergeți în altă parte!”

Acum, după un pas greșit în Liga 1, jucătorii au fost certați de liderul Gheorghe Mustață.

„Fiți atenți ce vă spun. Începând de astăzi, să nu mai aveți pretenția, că nu mai venim la meci, protestăm.

Dacă nu vreți să jucați fotbal, vă arătăm ce se întâmplă de acum încolo, tată.

Păi, ce facem? Nu ne batem joc. Dacă nu mai vreți să stați, mergeți în altă parte”, le-a transmis Mustață jucătorilor, într-un video suprins de gsp.ro.

Nu este prima dată când suporterii sunt dezamăgiți de rezultatele echipei.

Jucătorii au mai fost puși la zid de galerie și pe parcursul sezonului precedent, când rezultatele din Europa nu s-au ridicat la nivelul celor anterioare, iar stagiunea s-a încheiat cu o clasare în afara locurilor de play-off.

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