Legendele s-au impus în MLS  VIDEO. Thomas Muller și Heung Min Son, goluri cruciale pentru echipele lor » Germanul a marcat în minutul 90+14!

Thomas Muller (35 de ani) și Heung-min Son (33 de ani) au marcat pentru Vancouver, respectiv LAFC, în MLS.

Thomas Muller și Heung-min Son s-au despărțit în această vară de echipele lor. Germanul a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, în timp ce atacantul sud-coreean a plecat după 10 ani de la Tottenham.

Thomas Muller și Heung-min Son au marcat în MLS

Sâmbătă, Thomas Muller a jucat prima sa partidă pentru Vancouver în MLS, împotriva echipe St. Louis, scrie news.ro.

Germanul a devenit eroul partidei după ce a înscris golul câștigător din penalty în minutul 90+14, scorul final fiind 3-2.

THOMAS MÜLLER FIRST MLS GOAL AT THE DEATH! 😱 pic.twitter.com/oVxj6J0kMe — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Pe cealaltă parte, Heung-min Son a ajuns la al doilea gol în două partide pentru LAFC. Tot în seara trecută, coreeanul a înscris pentru echipa sa în meciul împotriva echipei Dallas, scor final 1-1.

SON HEUNG-MIN'S FIRST MLS GOAL IS A WORLDIE! 😱 pic.twitter.com/JaOwvhk3V9 — Major League Soccer (@MLS) August 24, 2025

Thomas Muller a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, timp în care a jucat 756 de meciuri, a marcat 250 de goluri și a oferit 276 de pase decisive.

6 milioane de euro valorează Thomas Muller, conform Transfermarkt

Trofeele câștigate de Thomas Muller la Bayern Munchen:

2X Liga Campionilor

13X Bundesliga

2X Supercupa Europei

6X Cupa Germaniei

2X Mondialul Cluburilor

8X Supercupa Germaniei

Heung-min Son a părăsit Tottenham după 10 ani petrecuți la Londra. Sud-coreeanul a jucat 454 de meciuri pentru londonezi, a înscris de 173 de ori și a dat 101 pase decisive.

20 de milioane de euro valorează Heung-min Son, conform Transfermarkt

Son a câștigat un singur trofeu la Tottenham: Europa League în sezonul 2024/2025.

