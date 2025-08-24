Legendele s-au impus în MLS  VIDEO. Thomas Muller și Heung Min Son, goluri cruciale pentru echipele lor » Germanul a marcat în minutul 90+14!
Thomas Muller. Foto: IMAGO
Legendele s-au impus în MLS VIDEO. Thomas Muller și Heung Min Son, goluri cruciale pentru echipele lor » Germanul a marcat în minutul 90+14!

Publicat: 24.08.2025, ora 16:33
  • Thomas Muller (35 de ani) și Heung-min Son (33 de ani) au marcat pentru Vancouver, respectiv LAFC, în MLS.

Thomas Muller și Heung-min Son s-au despărțit în această vară de echipele lor. Germanul a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, în timp ce atacantul sud-coreean a plecat după 10 ani de la Tottenham.

Thomas Muller și Heung-min Son au marcat în MLS

Sâmbătă, Thomas Muller a jucat prima sa partidă pentru Vancouver în MLS, împotriva echipe St. Louis, scrie news.ro.

Germanul a devenit eroul partidei după ce a înscris golul câștigător din penalty în minutul 90+14, scorul final fiind 3-2.

Pe cealaltă parte, Heung-min Son a ajuns la al doilea gol în două partide pentru LAFC. Tot în seara trecută, coreeanul a înscris pentru echipa sa în meciul împotriva echipei Dallas, scor final 1-1.

Thomas Muller a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, timp în care a jucat 756 de meciuri, a marcat 250 de goluri și a oferit 276 de pase decisive.

6 milioane de euro
valorează Thomas Muller, conform Transfermarkt

Trofeele câștigate de Thomas Muller la Bayern Munchen:

  • 2X Liga Campionilor
  • 13X Bundesliga
  • 2X Supercupa Europei
  • 6X Cupa Germaniei
  • 2X Mondialul Cluburilor
  • 8X Supercupa Germaniei

Heung-min Son a părăsit Tottenham după 10 ani petrecuți la Londra. Sud-coreeanul a jucat 454 de meciuri pentru londonezi, a înscris de 173 de ori și a dat 101 pase decisive.

20 de milioane de euro
valorează Heung-min Son, conform Transfermarkt

Son a câștigat un singur trofeu la Tottenham: Europa League în sezonul 2024/2025.

