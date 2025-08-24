Legendele s-au impus în MLS  VIDEO. Thomas Muller și Heung Min Son, goluri cruciale pentru echipele lor » Germanul a marcat în minutul 90+14!

- Thomas Muller (35 de ani) și Heung-min Son (33 de ani) au marcat pentru Vancouver, respectiv LAFC, în MLS.
Thomas Muller și Heung-min Son s-au despărțit în această vară de echipele lor. Germanul a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, în timp ce atacantul sud-coreean a plecat după 10 ani de la Tottenham.
Thomas Muller și Heung-min Son au marcat în MLS
Sâmbătă, Thomas Muller a jucat prima sa partidă pentru Vancouver în MLS, împotriva echipe St. Louis, scrie news.ro.
Germanul a devenit eroul partidei după ce a înscris golul câștigător din penalty în minutul 90+14, scorul final fiind 3-2.
Pe cealaltă parte, Heung-min Son a ajuns la al doilea gol în două partide pentru LAFC. Tot în seara trecută, coreeanul a înscris pentru echipa sa în meciul împotriva echipei Dallas, scor final 1-1.
Thomas Muller a plecat de la Bayern Munchen după 16 ani, timp în care a jucat 756 de meciuri, a marcat 250 de goluri și a oferit 276 de pase decisive.
Trofeele câștigate de Thomas Muller la Bayern Munchen:
- 2X Liga Campionilor
- 13X Bundesliga
- 2X Supercupa Europei
- 6X Cupa Germaniei
- 2X Mondialul Cluburilor
- 8X Supercupa Germaniei
Heung-min Son a părăsit Tottenham după 10 ani petrecuți la Londra. Sud-coreeanul a jucat 454 de meciuri pentru londonezi, a înscris de 173 de ori și a dat 101 pase decisive.
Son a câștigat un singur trofeu la Tottenham: Europa League în sezonul 2024/2025.