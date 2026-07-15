Tuchel nu se teme de Messi Planul selecționerului Angliei, înainte de meciul cu Argentina: „Vom găsi o cale să îl oprim”

Thomas Tuchel (52 de ani) este convins că Anglia îi poate face față lui Lionel Messi (39 de ani) în semifinala Campionatului Mondial 2026.

Meciul se joacă astăzi, de la ora 22:00. LiveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Selecționerul Angliei se bazează pe planul prin care echipa sa l-a blocat pe Erling Haaland în sfertul de finală câștigat cu Norvegia, scor 2-1.

Atacantul lui City nu a reușit să marcheze, în ciuda încercărilor fotbalistului care are șapte reușite la turneul final.

Tuchel nu se teme de Messi înainte de Anglia - Argentina: „Vom găsi o cale să îl oprim”

Tuchel a recunoscut că Messi, unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, reprezintă un pericol diferit de cel oferit de atacantul norvegian.

„Este incredibil cum reușește de fiecare dată, în atât de multe moduri diferite. Găsește spații, găsește momente, iar marele avantaj este că întreaga echipă crede în această idee.

Trebuie să fim curajoși în preajma lui și să-l oprim să-și ajute echipa. Este un jucător diferit de Erling Haaland, dar ne-am descurcat bine împotriva lui Erling, așa că vom găsi o cale să o facem și acum”, a declarat Tuchel, conform goal.com.

8 goluri a marcat Lionel Messi la actuala ediție a Campionatului Mondial și conduce clasamentul golgheterilor înaintea semifinalei. Harry Kane și Jude Bellingham au câte șase reușite. Căpitanul Argentinei va ajunge la selecția cu numărul 206

Înaintea semifinalei, antrenorul german a remarcat o schimbare de atmosferă în lotul englez:

„Acesta este momentul să mergem până la capăt. Este important și firesc să fii emoționat înaintea unor asemenea meciuri.

Eu vreau în continuare să mă concentrez pe ceea ce trebuie să facă jucătorii. Simt o nouă schimbare de atmosferă în cantonament: «Uau, suntem aproape acum»”.

Rezultatele Angliei la CM 2026:

Anglia - Croația 4-2 (grupe)

Anglia - Ghana 0-0 (grupe)

Panama - Anglia 0-2 (grupe)

Anglia - RD Congo 2-1 (șaisprezecimi)

Mexic - Anglia 2-3 (optimi)

Norvegia - Anglia 1-2, după prelungiri (sferturi de finală)

Harry Kane: „Jucăm împotriva Argentinei, nu împotriva lui Messi”

Harry Kane le-a cerut colegilor să nu-și concentreze întreaga atenție asupra lui Messi.

„A fost unul dintre cei mai buni jucători din lume, dacă nu chiar cel mai bun, timp de aproape 20 de ani. Toată lumea știe cât de periculos poate fi.

Dar noi jucăm împotriva Argentinei, nu împotriva lui Messi. Întâlnim un grup foarte bun, o echipă extraordinară, cu jucători fantastici.

Chiar dacă totul va fi construit în jurul lui Messi și al marilor jucători, noi știm că este vorba despre mai mult de atât. Este incredibil cât timp a evoluat la cel mai înalt nivel și că nu a întâlnit niciodată Anglia”, a spus Kane.

Ce ocazie! Campioana mondială, într-o semifinală. Mă gândesc la perioada în care eram copil și visam să joc în asemenea meciuri. Mai important de atât nu se poate. Sunt foarte entuziasmat. Și, da, întâlnim o echipă foarte greu de învins. Este încă un moment special. Am depășit câteva nume mari. Beckham, iar acum Rooney. Legende ale Angliei. Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei

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