Kovacs, delegat în Liga Campionilor Ce meci va arbitra românul » Ce se întâmplă cu ceilalți „centrali” din România

Istvan Kovacs/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 12:59
  • Istvan Kovacs (40 de ani) va conduce partida retur a „dublei” FC Copenhaga (Danemarca) - FC Basel (Elveția), din play-off-ul UEFA Champions League.
  • „Centralii” Radu Petrescu (42 de ani) și Horațiu Feșnic (35 de ani) vor arbitra și ei alte două partide. Detalii, mai jos.

UEFA a delegat o brigadă românească de arbitri pentru partida FC Copenhaga - FC Basel. din play-off-ul UEFA Champions League. Duelul va avea loc miercuri seară de la ora 22:00, pe Parken Stadium, din capitala Danemarcei.

Istvan Kovacs, delegat la FC Copenhaga - FC Basel

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi. Arbitru de rezervă va fi chiar fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Marcel Bîrsan.

În partida tur, disputată în Elveția, cele două formații au remizat, scor 1-1, astfel se anunță o misiune dificilă pentru brigada de arbitri.

Va fi cel de-al doilea meci condus de Kovacs în acest sezon european. A fost la centru în victoria celor de la Fenerbahce cu Feyenoord, 5-2, în returul turului 3 preliminar din UEFA Champions League.

6
meciuri a condus Istvan Kovacs în sezonul precedent de UEFA Champions League, inclusiv finala de la Munchen, PSG - Inter 5-0

Radu Petrescu și Horațiu Feșnic arbitrează și ei în play-off-ul competițiilor UEFA

Joi, Radu Petrescu va arbitra partida retur dintre Sigma Olomouc (Cehia) și Malmo (Suedia), din play-off-ul Europa League. Meciul va începe la ora 19:30.

Petrescu va fi ajutat la cele două tușe de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. Andrei Chivulete va fi rezerva de arbitru, iar în camera VAR se vor afla Sebastian Colțescu și Cristina Trandafir (AVAR).

8
meciuri europene a condus Radu Petrescu sezonul trecut (4 în Champions League și câte 2 în Europa și Conference League)

De partea cealaltă, Horațiu Feșnic va conduce returul duelului RFS (Letonia) și Hamrun Spartans (Malta), din play-off-ul Conference League. Partida este programată, de la ora 20:00.

Valentin Avram și Alexandru Cerei se vor afla la cele două tușe, iar rezervă va fi Rareș Vidican. În camera VAR se vor afla Ovidiu Hațegan și Adrian Costreie (AVAR)

6
meciuri europene a condus Horațiu Feșnic sezonul trecut (1 în Champions League, 2 în Europa League, și 3 în Conferece League)

