Alarmă falsă Care e situația lui Ștefan Baiaram după accidentarea din meciul cu Petrolul. Prognostic optimist

Se risipesc emoțiile pentru fanii Universității Craiova după ce Baiaram a plecat accidentat de la stadion după victoria cu Petrolul 2-0

Talentatul fotbalist al oltenilor a făcut un control amănunțit, iar informațiile din această dimineață sunt dintre cele mai optimiste

Deși încă simte o mică durere, șansele ca acesta să fie joi pe teren, cu Istanbul Bașakșehir, sunt mari

Universitatea Craiova a învins Petrolul Ploiești cu 2-0, dar finalul partidei de pe „Ion Oblemenco” a adus și emoții pentru fanii olteni. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul „Științei”, a suferit o accidentare în minutul 87, după un duel cu Ricardinho.

Jucătorul a călcat pe minge și, la aterizare, a pus greșit piciorul stâng, ceea ce i-a afectat genunchiul. Deși cu dureri vizibile, Baiaram a continuat și a terminat meciul pe teren, fiind apoi transportat la spital pentru un control amănunțit.

„Nu știu cum sunt, mă doare genunchiul, nu știu cum am călcat pe minge, am simțit cum fuge genunchiul. Sper să fiu bine. Mă bucur că am câștigat, a fost un meci greu, ne așteptam, mai ales după deplasarea din Turcia, o deplasare care ne-a consumat mult”, a declarat fotbalistul la finalul meciului de duminică.

Se risipesc emoțiile

Veștile sunt însă încurajatoare pentru suporterii Craiovei. Piciorul nu i s-a umflat, iar fotbalistul nu resimte durere la mers sau la sprijin, doar o ușoară jenă în momentul fandării, susțin surse GOLAZO.ro.

Astfel, șansele ca Baiaram să fie disponibil pentru manșa retur cu Istanbul Bașakșehir, decisivă pentru calificarea în grupele Conference League, sunt ridicate.

Pentru olteni, absența lui Baiaram ar fi o pierdere importantă. Atacantul are totuși șanse reale să fie pe teren joi, în fața unui „Ion Oblemenco” care se anunță sold-out.

La ora actuală s-a trecut pragul de 20.000 de bilete vândute, așa că șefii clubului se așteaptă la un stadion plin.

