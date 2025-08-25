Cupa României FRF a anunțat programul play-off-ului . Ce meciuri vor fi televizate și la ce ore se dispută

Programul celor 16 meciuri din play-off-ul Cupei României a fost stabilit.

Duelul care deschide ultima rundă premergătoare grupelor este cel din CSA Steaua și UTA Arad.

Duelurile televizate din play-off-ul Cupei României vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport, dar și în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Programul meciurilor din play-off -ul Cupei României a fost stabilit

Play-off-ul Cupei României va lua start marți. Nu mai puțin de 32 de echipe sunt angrenate în lupta pentru calificarea în grupele competiției.

Printre acestea, se numără opt formații din Superliga: UTA Arad, Csikszereda, FC Botoșani, Metaloglobus, Unirea Slobozia, FC Argeș, Petrolul Ploiești și Farul Constanța.

Primul meci din ultima rundă premergătoare grupelor va fi cel dintre CSA Steaua București și UTA Arad, care urmează să se dispute, mâine, de la ora 19:00, pe stadionul Steaua din Capitală.

Programul complet al meciurilor din play-off-ul Cupei României

Marți, 26 august, ora 19:00: Steaua București - UTA Arad (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

(Prima Sport 1, Digi Sport 1) Miercuri, 27 august, ora 17:30: FC Voluntari - Csikszereda

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Unirea Alba Iulia – FC Botoșani (FRF.tv)

(FRF.tv) Miercuri, 27 august, ora 17:30: AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Agricola Borcea – FC Argeș (FRF.tv)

(FRF.tv) Miercuri, 27 august, ora 17:30: CSO Băicoi – Gloria Bistrița

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Sporting Liești – CS Afumați

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

Miercuri, 27 august, ora 17:30: CSC Dumbrăvița – FC Bihor

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Miercuri, 27 august, ora 17:30: Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București

Miercuri, 27 august, ora 17:30: FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (FRF.tv)

(FRF.tv) Miercuri, 27 august, ora 19:00: Poli Iași – Petrolul Ploiești (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

(Prima Sport 1, Digi Sport 1) Joi, 28 august, ora 17:00: Corvinul Hunedoara – Farul Constanța (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

24 de echipe vor juca în grupele Cupei României

Câștigătoarele play-off-ului Cupei României se vor califica în faza grupei competiției. Alături de cele 16 echipe calificate vor fi celelalte opt formații din Superliga, care nu au debutat încă în această competiție.

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în patru grupe a câte șase cluburi, cu cap de capi de serie: Urna 1 - primele opt echipe din Superliga, Urna 2 - următoarele opt echipe în funcție de clasament și Urna 3 - ultimele opt echipe în funcție de clasament.

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate ale fiecărei grupe se vor califica în faza eliminatorie a Cupei României. Acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Echipele calificate direct în grupele Cupei României sunt: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo București, Hermannstadt și Oțelul Galați.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport