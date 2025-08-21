CFR, pierdere importantă FOTO. Schimbat de Dan Petrescu după doar 20 de minute la turul cu Hacken

HACKEN - CFR CLUJ. Tidiane Keita (28 de ani), mijlocașul ardelenilor, a părăsit terenul, fiind accidentat în prima repriză a meciului din Suedia.

În minutul 20 al partidei de pe Bravida Arena, Tidiane Keita a acuzat probleme medicale, Dan Petrescu fiind nevoit să efectueze prima înlocuire a partidei.

Hacken - CFR Cluj. Tidiane Keita a părăsit terenul accidentat

Acesta s-a resimțit imediat după ce ardelenii au primit cel de-al doilea gol, Keita fiind direct implicat în faza respectivă.

După ce s-a întins pe gazon, staff-ul medical al celor de la CFR a intervenit și a constatat că mijlocașul nu mai poate continua partida. Keita a fost nevoit să părăsească terenul, fiind înlocuit de Damjan Djokovic.

Hacken - CFR Cluj, echipele de start

Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Andersen - Svanback, Brusberg, Layouni

Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Andersen - Svanback, Brusberg, Layouni Rezerve: Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius

Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius Antrenor: Jens Gustafsson

Jens Gustafsson CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Synian, Ilie, Camora - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Munteanu, Nkololo

Hindrich - Bosec, Synian, Ilie, Camora - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Munteanu, Nkololo Rezerve: Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Dokovic, Postolachi

Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Dokovic, Postolachi Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Stadion : Hisingen Arena (Gothenburg)

: Hisingen Arena (Gothenburg) Arbitru: Lukas Fahndrich // Asistenți: Guillaume Maire, Nicolas Müller//Arbitru VAR: Sven Wolfensberger // Asistent VAR: Mirel Turkes (toți din Elveția)

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport