CFR, pierdere importantă FOTO. Schimbat de Dan Petrescu după doar 20 de minute la turul cu Hacken

- HACKEN - CFR CLUJ. Tidiane Keita (28 de ani), mijlocașul ardelenilor, a părăsit terenul, fiind accidentat în prima repriză a meciului din Suedia.
În minutul 20 al partidei de pe Bravida Arena, Tidiane Keita a acuzat probleme medicale, Dan Petrescu fiind nevoit să efectueze prima înlocuire a partidei.
Hacken - CFR Cluj. Tidiane Keita a părăsit terenul accidentat
Acesta s-a resimțit imediat după ce ardelenii au primit cel de-al doilea gol, Keita fiind direct implicat în faza respectivă.
După ce s-a întins pe gazon, staff-ul medical al celor de la CFR a intervenit și a constatat că mijlocașul nu mai poate continua partida. Keita a fost nevoit să părăsească terenul, fiind înlocuit de Damjan Djokovic.
Galerie foto (6 imagini)
Hacken - CFR Cluj, echipele de start
- Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist - Rygaard, Gustafson, Andersen - Svanback, Brusberg, Layouni
- Rezerve: Linde, Ngabo, Hrstic, Jansson, Holm, Dahbo, Al-Saed, Dembe, Ohman, Nioule, Madsen, Hilvenius
- Antrenor: Jens Gustafsson
- CFR Cluj: Hindrich - Bosec, Synian, Ilie, Camora - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, Munteanu, Nkololo
- Rezerve: Gal, Abeid, Bolgado, Fică, Deac, Păun, Badamosi, Gjorgjievski, Kresic, Biliboc, Dokovic, Postolachi
- Antrenor: Dan Petrescu
- Stadion: Hisingen Arena (Gothenburg)
- Arbitru: Lukas Fahndrich // Asistenți: Guillaume Maire, Nicolas Müller//Arbitru VAR: Sven Wolfensberger // Asistent VAR: Mirel Turkes (toți din Elveția)