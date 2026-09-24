Tragedie în Turcia  Un fotbalist a pierdut lupta cu o boală cruntă » Mesajul emoționant postat de clubul său
Foto: X/@Bandirmaspor
Diverse

Tragedie în Turcia Un fotbalist a pierdut lupta cu o boală cruntă » Mesajul emoționant postat de clubul său

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.09.2026, ora 23:09
alt-text Actualizat: 24.09.2026, ora 23:09
  • Tolga Kalender, fundaș central turc la echipa Bandirmaspor, a decedat la vârsta de 25 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
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Problemele de sănătate ale lui Tolga Kalender au început în urmă cu un an, iar de câteva luni acesta începuse un tratament.

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Tolga Kalender a decedat după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate

Levent Kalender, vărul fostului fotbalist de la Bandirmaspor, a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Tolga, care se agravase în ultima perioadă.

„În urmă cu aproximativ un an, i-a fost descoperită o tumoră la ochi. A urmat un tratament. La începutul verii se simțea mai bine, însă cancerul s-a extins până la plămâni.

Cu două zile în urmă, am fost din nou la spital pentru un control. Din păcate, l-am pierdut”, a declarat vărul lui Tolga Kalender, conform presei din Turcia.

Bandirmaspor, clubul la care Tolga Kalender evolua din vara anului 2025, a transmis un mesaj emoționant:

„Dumnezeu să-l odihnească! Am aflat cu profundă tristețe despre decesul valorosului nostru fotbalist, Tolga Kalender.

Ne luăm rămas-bun la o vârstă atât de fragedă de la un fotbalist deosebit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul și transmitem sincere condoleanțe și putere familiei sale, celor apropiați, colegilor de echipă, celor care l-au cunoscut și întregii comunități Bandirmaspor.

Durerea noastră este imensă, iar pierderea este de nedescris. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Suntem alături de familia îndoliată”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Tolga Kalender și-a început cariera la Kuvayi Milliyespor. De-a lungul carierei sale, fostul fundaș a mai trecut pe la Adana Demirspor, Bayrampasa, Diyarbekir Spor și Tuzlaspor.

132 de meciuri
a jucat Tolga Kalender în cariera sa. A marcat 4 goluri

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