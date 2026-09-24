Tragedie în Turcia  Un fotbalist a pierdut lupta cu o boală cruntă » Mesajul emoționant postat de clubul său

- Tolga Kalender, fundaș central turc la echipa Bandirmaspor, a decedat la vârsta de 25 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
Problemele de sănătate ale lui Tolga Kalender au început în urmă cu un an, iar de câteva luni acesta începuse un tratament.
Tolga Kalender a decedat după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Levent Kalender, vărul fostului fotbalist de la Bandirmaspor, a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Tolga, care se agravase în ultima perioadă.
„În urmă cu aproximativ un an, i-a fost descoperită o tumoră la ochi. A urmat un tratament. La începutul verii se simțea mai bine, însă cancerul s-a extins până la plămâni.
Cu două zile în urmă, am fost din nou la spital pentru un control. Din păcate, l-am pierdut”, a declarat vărul lui Tolga Kalender, conform presei din Turcia.
Bandirmaspor, clubul la care Tolga Kalender evolua din vara anului 2025, a transmis un mesaj emoționant:
„Dumnezeu să-l odihnească! Am aflat cu profundă tristețe despre decesul valorosului nostru fotbalist, Tolga Kalender.
Ne luăm rămas-bun la o vârstă atât de fragedă de la un fotbalist deosebit. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul și transmitem sincere condoleanțe și putere familiei sale, celor apropiați, colegilor de echipă, celor care l-au cunoscut și întregii comunități Bandirmaspor.
Durerea noastră este imensă, iar pierderea este de nedescris. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Suntem alături de familia îndoliată”, a transmis clubul pe site-ul oficial.
Tolga Kalender și-a început cariera la Kuvayi Milliyespor. De-a lungul carierei sale, fostul fundaș a mai trecut pe la Adana Demirspor, Bayrampasa, Diyarbekir Spor și Tuzlaspor.