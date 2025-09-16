- Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern (5-0 în fața lui Hamburg).
- Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el. Și alt semn care evidențiază rolul tânărului jucător la clubul bavarez.
Tom Bischof are doar 20 de ani și a avut o vară fantastică.
Al doilea șvab bănățean din istoria Bundesligii, a cărui poveste a fost dezvăluită de GOLAZO.ro, bunica născută în România în urmă cu 88 de ani fugind de război și refugiindu-se în Germania, a semnat cu Bayern după ce a impresionat la Hoffenheim.
Un an în care a debutat și la naționala germană, la 0-2 cu Franța în finala mică a Ligii Națiunilor.
Bischof și-a revenit rapid după operație: „Încinge concurența în echipa lui Bayern”
Pe 19 august, la numai trei zile după Supercupa Germaniei, a fost operat de urgență. Apendicită!
A pierdut trei partide, primele două etape de campionat și turul 1 în DFB-Pokal, dar și-a revenit.
Pe 8 septembrie a reluat pregătirea și, în weekend, a jucat prima oară în Bundesliga la noua echipă, 27 de minute în repriza a doua la 5-0 cu Hamburg.
„Noul sosit e suficient de ambițios încât să atragă atenția când intră pe teren și pentru a încinge concurența pe posturi în formație”, a comentat Bild.
Bischof e respectat în vestiar. Căpitanul naționalei l-a lăsat pe el să execute
E gata să joace oriunde. Cunoscut ca mijlocaș central, Bischof a apărut fundaș stânga, cum nu o mai făcuse niciodată în carieră.
Chiar dacă de-abia începe să se obișnuiască în tricoul roșu, e respectat în vestiarul bavarez.
Împotriva lui Hamburg, Bayern a avut la un moment dat o lovitură liberă.
Lângă minge era și Joshua Kimmich, căpitanul naționalei și „vicele” campioanei germane, un specialist al fazelor fixe, însă acesta l-a lăsat pe Tom să execute.
Bischof promovează tricoul lui Bayern de Oktoberfest
Încă un semn că Bischof e bine văzut la echipă, la club: Bayern l-a ales ca model pentru a prezenta noul tricou în care va evolua de Oktoberfest, pe 26 septembrie, împotriva lui Werder Bremen.
Oktoberfest (20 septembrie-5 octombrie) este cel mai mare festival popular din lume, cu 6 milioane de vizitatori anual la sărbătoarea berii.
Iar Bayern are de fiecare dată un meci acasă în Bundesliga de Oktoberfest.