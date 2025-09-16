Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern (5-0 în fața lui Hamburg).

Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el. Și alt semn care evidențiază rolul tânărului jucător la clubul bavarez.

Tom Bischof are doar 20 de ani și a avut o vară fantastică.

Al doilea șvab bănățean din istoria Bundesligii, a cărui poveste a fost dezvăluită de GOLAZO.ro, bunica născută în România în urmă cu 88 de ani fugind de război și refugiindu-se în Germania, a semnat cu Bayern după ce a impresionat la Hoffenheim.

Un an în care a debutat și la naționala germană, la 0-2 cu Franța în finala mică a Ligii Națiunilor.

Bischof și-a revenit rapid după operație: „Încinge concurența în echipa lui Bayern”

Pe 19 august, la numai trei zile după Supercupa Germaniei, a fost operat de urgență. Apendicită!

A pierdut trei partide, primele două etape de campionat și turul 1 în DFB-Pokal, dar și-a revenit.

Bischof, agățat de adversar la 5-0 cu Hamburg Foto: Imago

Pe 8 septembrie a reluat pregătirea și, în weekend, a jucat prima oară în Bundesliga la noua echipă, 27 de minute în repriza a doua la 5-0 cu Hamburg.

„Noul sosit e suficient de ambițios încât să atragă atenția când intră pe teren și pentru a încinge concurența pe posturi în formație”, a comentat Bild.

30 de milioane de euro valorează Tom Bischof din iunie 2025 (Transfermarkt). În vara lui 2024, avea o cotă de 3,5 milioane

Bischof e respectat în vestiar. Căpitanul naționalei l-a lăsat pe el să execute

E gata să joace oriunde. Cunoscut ca mijlocaș central, Bischof a apărut fundaș stânga, cum nu o mai făcuse niciodată în carieră.

Chiar dacă de-abia începe să se obișnuiască în tricoul roșu, e respectat în vestiarul bavarez.

Împotriva lui Hamburg, Bayern a avut la un moment dat o lovitură liberă.

Lângă minge era și Joshua Kimmich, căpitanul naționalei și „vicele” campioanei germane, un specialist al fazelor fixe, însă acesta l-a lăsat pe Tom să execute.

73 de minute a jucat Tom Bischof în primele trei meciuri cu Bayern: 0-1 cu Benfica în grupele Club World Cup, 2-1 cu Stuttgart (Supercupă) și 5-0 cu Hamburg în campionat

Bischof promovează tricoul lui Bayern de Oktoberfest

Încă un semn că Bischof e bine văzut la echipă, la club: Bayern l-a ales ca model pentru a prezenta noul tricou în care va evolua de Oktoberfest, pe 26 septembrie, împotriva lui Werder Bremen.

📸 Bayern's new Oktoberfest kit pic.twitter.com/vIvIZ2lEUC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2025

Oktoberfest (20 septembrie-5 octombrie) este cel mai mare festival popular din lume, cu 6 milioane de vizitatori anual la sărbătoarea berii.

Iar Bayern are de fiecare dată un meci acasă în Bundesliga de Oktoberfest.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport