Tom Bischof, talentul de picior stâng al lui Bayern Foto: Imago
alt-text Helmut Heimann
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 09:10
  • Tom Bischof, 20 de ani, noul internațional german de origine română, a jucat prima oară în campionat cu Bayern (5-0 în fața lui Hamburg).
  • Semnul care arată respectul căpitanului naționalei pentru el. Și alt semn care evidențiază rolul tânărului jucător la clubul bavarez. 

Tom Bischof are doar 20 de ani și a avut o vară fantastică.

Al doilea șvab bănățean din istoria Bundesligii, a cărui poveste a fost dezvăluită de GOLAZO.ro, bunica născută în România în urmă cu 88 de ani fugind de război și refugiindu-se în Germania, a semnat cu Bayern după ce a impresionat la Hoffenheim.

Un an în care a debutat și la naționala germană, la 0-2 cu Franța în finala mică a Ligii Națiunilor.

Bischof și-a revenit rapid după operație: „Încinge concurența în echipa lui Bayern”

Pe 19 august, la numai trei zile după Supercupa Germaniei, a fost operat de urgență. Apendicită!

A pierdut trei partide, primele două etape de campionat și turul 1 în DFB-Pokal, dar și-a revenit.

Bischof, agățat de adversar la 5-0 cu Hamburg Foto: Imago Bischof, agățat de adversar la 5-0 cu Hamburg Foto: Imago
Bischof, agățat de adversar la 5-0 cu Hamburg Foto: Imago

Pe 8 septembrie a reluat pregătirea și, în weekend, a jucat prima oară în Bundesliga la noua echipă, 27 de minute în repriza a doua la 5-0 cu Hamburg.

„Noul sosit e suficient de ambițios încât să atragă atenția când intră pe teren și pentru a încinge concurența pe posturi în formație”, a comentat Bild.

30 de milioane de euro
valorează Tom Bischof din iunie 2025 (Transfermarkt). În vara lui 2024, avea o cotă de 3,5 milioane

Bischof e respectat în vestiar. Căpitanul naționalei l-a lăsat pe el să execute

E gata să joace oriunde. Cunoscut ca mijlocaș central, Bischof a apărut fundaș stânga, cum nu o mai făcuse niciodată în carieră.

Chiar dacă de-abia începe să se obișnuiască în tricoul roșu, e respectat în vestiarul bavarez.

Împotriva lui Hamburg, Bayern a avut la un moment dat o lovitură liberă.

Lângă minge era și Joshua Kimmich, căpitanul naționalei și „vicele” campioanei germane, un specialist al fazelor fixe, însă acesta l-a lăsat pe Tom să execute.

73 de minute
a jucat Tom Bischof în primele trei meciuri cu Bayern: 0-1 cu Benfica în grupele Club World Cup, 2-1 cu Stuttgart (Supercupă) și 5-0 cu Hamburg în campionat

Bischof promovează tricoul lui Bayern de Oktoberfest

Încă un semn că Bischof e bine văzut la echipă, la club: Bayern l-a ales ca model pentru a prezenta noul tricou în care va evolua de Oktoberfest, pe 26 septembrie, împotriva lui Werder Bremen.

Oktoberfest (20 septembrie-5 octombrie) este cel mai mare festival popular din lume, cu 6 milioane de vizitatori anual la sărbătoarea berii.

Iar Bayern are de fiecare dată un meci acasă în Bundesliga de Oktoberfest.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DEBUT bundesliga bayern munchen romania oktoberfest Tom Bischof origine
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

