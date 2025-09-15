Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

GOLAZO.ro publică în exclusivitate pentru România un raport special făcut de UEFA.

Documentul arată că avem una dintre cele mai mari medii a concedierilor de antrenori în Europa!

Detalii si statistici interesante, mai jos în articol.

UEFA a realizat un raport asupra sezonului trecut în fotbalul european, 2024-2025, și un capitol atrage atenția. Cel al antrenorilor.

Nu stăm bine deloc. Printre cele 54 de ligi continentale analizate, se evidențiază încă o dată minusul campionatului nostru.

Lipsa de răbdare a patronilor cu propriii tehnicieni.

Liga 1, a 5-a în Europa după media antrenorilor demiși

În toată Europa, au fost destituiți stagiunea trecută 719 antrenori, mai puțini decât în 2023-2024 (779).

Pentru prima oară în ultimul deceniu (face excepție perioada pandemiei, 2019-2020), media celor dați afară a fost sub 1 pe club, față de 1,06 cu un an înainte.

0,98 a fost media antrenorilor cărora li s-a reziliat contractul în 2024-2025 în Europa

Ca o comparație, în Liga 1 e mai rău.

Dacă media continentală a fost 0,98, la noi media e de 1,4 tehnicieni concediați pe club.

Mirel Rădoi s-a întors în ianuarie 2025 la U Craiova, după ce a stat doar 4 luni în 2022 Foto: Raed Krishan

Numai patru campionate au fost într-o situație mai dificilă. Toate, aproape și foarte aproape de noi.

Top 5 ligi cu cei mai mulți antrenori schimbați (2024-2025)

1. Serbia - 2 pe club

2-4. Bulgaria - 1,6

Turcia - 1,6

Croația - 1,6

5. România - 1,4

Portugalia - 1,4

Într-o paralelă cu cele mai importante cinci ligi continentale, doar Serie A (1,2) se apropie de campionatul nostru.

Top 5 Europa antrenori schimbați (2024-2025)

1. Serie A (Italia) - 1,2 pe club

2. LaLiga (Spania) - 0,7

3-5. Premier League (Anglia) - 0,6

Bundesliga (Germania) - 0.6

Ligue 1 (Franța) - 0,6

Cât rezistă un antrenor în medie la un club în Liga 1: 0,3 ani!

O altă analiză legată de antrenori în raportul UEFA, pe 2024-2025.

Cât au rezistat tehnicienii la cluburile lor. Ultimul antrenor a rămas în medie la echipă 1,2 ani în ligile Europei (au fost cercetate 734 de grupări).

Dintre ei, 62% au stat mai puțin de un sezon la formațiilor lor și numai 16% peste doi ani.

2,7 ani a fost media unui antrenor la clubul său în Norvegia, cea mai mare pe întregul continent

În cazul Ligii 1, suntem penultimii în ierarhia generală.

Dacă în Norvegia media unui tehnician e de 2,7 ani, în România e de 0,3 ani, la fel ca în Muntenegru! Doar în vecina Bulgaria e mai dramatic: 0,2 ani în medie!

Costel Gâlcă a fost demis sezonul trecut de Craiova după opt luni. Azi e antrenor la Rapid Foto: Raed Krishan

Top 5 Europa - cât rezistă un antrenor la o echipă

1. Premier League (Anglia) - 1,5 ani în medie

2. Bundesliga (Germania) - 1,4 ani

3-4. LaLiga (Spania) - 1 an

Ligue 1 (Franța) - 1 an

5. Serie A (Italia) - 0,9 ani

Liga 1, la fel ca Republica Moldova la procentul antrenorilor localnici. Serbia, mult peste noi

Nu stăm atât de rău privind antrenorii autohtoni din Liga 1. Avem mai multe nume de localnici pe bancă decât au alte țări. Dar sunt și campionate care ne depășesc și la acest subiect.

75% a fost procentul tehnicienilor români din Liga 1 în 2024-2025

Situația în țările vecine:

93% autohtoni Serbia

88% Ucraina

76% Bulgaria

75% Republica Moldova

62% Ungaria

Top 5 Europa antrenori autohtoni

1. LaLiga (Spania) - 73%

2. Serie A (Italia) - 71%

3. Ligue 1 (Franța) - 62%

4. Bundesliga (Germania) - 54%

5. Premier League (Anglia) - 26%

Doar 14 antrenori români în străinătate. Spaniolii au avut 99!

Nu am avut foarte mulți antrenori români care au pregătit echipe străine în 2024-2025.

Numai 14, însă în lumea întreagă, dintre care cinci în Europa, opt în Asia și unu în Africa.

Cristi Chivu a debutat ca antrenor în fotbalul profesionist la Parma, sezonul trecut. Din vară e la Inter Foto: Imago

Tot 14 și austriecii (11 în Europa), norvegienii (10) și bosniacii (10).

Spania a fost țara cu cei mai mulți tehnicieni în străinătate. 99! Doar în Europa, 63.

63% dintre antrenorii activi în Europa 2024-2025 au avut experiență ca jucători profesioniști (67% în 2023-2024)

