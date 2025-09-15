Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

- GOLAZO.ro publică în exclusivitate pentru România un raport special făcut de UEFA.
- Documentul arată că avem una dintre cele mai mari medii a concedierilor de antrenori în Europa!
- Detalii si statistici interesante, mai jos în articol.
UEFA a realizat un raport asupra sezonului trecut în fotbalul european, 2024-2025, și un capitol atrage atenția. Cel al antrenorilor.
Nu stăm bine deloc. Printre cele 54 de ligi continentale analizate, se evidențiază încă o dată minusul campionatului nostru.
Lipsa de răbdare a patronilor cu propriii tehnicieni.
Liga 1, a 5-a în Europa după media antrenorilor demiși
În toată Europa, au fost destituiți stagiunea trecută 719 antrenori, mai puțini decât în 2023-2024 (779).
Pentru prima oară în ultimul deceniu (face excepție perioada pandemiei, 2019-2020), media celor dați afară a fost sub 1 pe club, față de 1,06 cu un an înainte.
Ca o comparație, în Liga 1 e mai rău.
Dacă media continentală a fost 0,98, la noi media e de 1,4 tehnicieni concediați pe club.
Numai patru campionate au fost într-o situație mai dificilă. Toate, aproape și foarte aproape de noi.
Top 5 ligi cu cei mai mulți antrenori schimbați (2024-2025)
- 1. Serbia - 2 pe club
- 2-4. Bulgaria - 1,6
- Turcia - 1,6
- Croația - 1,6
- 5. România - 1,4
- Portugalia - 1,4
Într-o paralelă cu cele mai importante cinci ligi continentale, doar Serie A (1,2) se apropie de campionatul nostru.
Top 5 Europa antrenori schimbați (2024-2025)
- 1. Serie A (Italia) - 1,2 pe club
- 2. LaLiga (Spania) - 0,7
- 3-5. Premier League (Anglia) - 0,6
- Bundesliga (Germania) - 0.6
- Ligue 1 (Franța) - 0,6
Cât rezistă un antrenor în medie la un club în Liga 1: 0,3 ani!
O altă analiză legată de antrenori în raportul UEFA, pe 2024-2025.
Cât au rezistat tehnicienii la cluburile lor. Ultimul antrenor a rămas în medie la echipă 1,2 ani în ligile Europei (au fost cercetate 734 de grupări).
Dintre ei, 62% au stat mai puțin de un sezon la formațiilor lor și numai 16% peste doi ani.
În cazul Ligii 1, suntem penultimii în ierarhia generală.
Dacă în Norvegia media unui tehnician e de 2,7 ani, în România e de 0,3 ani, la fel ca în Muntenegru! Doar în vecina Bulgaria e mai dramatic: 0,2 ani în medie!
Top 5 Europa - cât rezistă un antrenor la o echipă
- 1. Premier League (Anglia) - 1,5 ani în medie
- 2. Bundesliga (Germania) - 1,4 ani
- 3-4. LaLiga (Spania) - 1 an
- Ligue 1 (Franța) - 1 an
- 5. Serie A (Italia) - 0,9 ani
Liga 1, la fel ca Republica Moldova la procentul antrenorilor localnici. Serbia, mult peste noi
Nu stăm atât de rău privind antrenorii autohtoni din Liga 1. Avem mai multe nume de localnici pe bancă decât au alte țări. Dar sunt și campionate care ne depășesc și la acest subiect.
Situația în țările vecine:
- 93% autohtoni Serbia
- 88% Ucraina
- 76% Bulgaria
- 75% Republica Moldova
- 62% Ungaria
Top 5 Europa antrenori autohtoni
- 1. LaLiga (Spania) - 73%
- 2. Serie A (Italia) - 71%
- 3. Ligue 1 (Franța) - 62%
- 4. Bundesliga (Germania) - 54%
- 5. Premier League (Anglia) - 26%
Doar 14 antrenori români în străinătate. Spaniolii au avut 99!
Nu am avut foarte mulți antrenori români care au pregătit echipe străine în 2024-2025.
Numai 14, însă în lumea întreagă, dintre care cinci în Europa, opt în Asia și unu în Africa.
Tot 14 și austriecii (11 în Europa), norvegienii (10) și bosniacii (10).
Spania a fost țara cu cei mai mulți tehnicieni în străinătate. 99! Doar în Europa, 63.