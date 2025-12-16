Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri

- Duelul Nacional - Tondela, 3-1, din etapa 14 a primei ligi portugheze a fost unul neobișnuit. Gazdele au reușit o remontada neașteptată, după ce echipa oaspete a ratat două penalty-uri.
- „Centralul” a arătat de trei ori cartonașul roșu.
Nebunia a început în minutul 22 al partidei care s-a disputat luni. Deivison, mijlocașul lui Nacional, a fost eliminat după o intrare imprudentă asupra lui Sithole, jucătorul lui Tondela.
FOTO. Nacional - Tondela 3-1, meci cu penalty-uri și 3 eliminări
În minutul 34, Nacional a mai suferit o eliminare. De această este vorba de antrenorul echipei, Tiago Margarido.
Trei minute mai târziu, Tondela a beneficiat de un penalty după ce Witi l-a faultat în careu pe Manso. Totuși, portarul lui Nacional a apărat lovitura de la 11 metri executată de Pedro Maranhao.
Repriza a doua a început mai bine pentru Tondela, care a deschis scorul în minutul 49, după ce Maviram a reușit să înscrie dintr-un voleu cu stângul, din pasa lui Pedro Maranhao, cel care ratase penalty-ul din prima repriză.
În inferioritate numerică, Nacional a reușit să egaleze în minutul 68, prin Ze Victor.
În minutul 90+8, Tondela a primit un alt penalty și avea posibilitatea să reintre în avantaj și să câștige meciul. Acest lucru nu s-a întâmplat.
Siebatcheu a ratat și el lovitura de la 11 metri, exact ca Pedro Maranhao, portarul lui Nacional fiind desemnat omul meciului.
Chiar dacă era în inferioritate după eliminarea lui Deivison, Nacional a marcat golul de 2-1 în minutul 90+9, prin Paulinho Boia.
4 minute mai târziu, a fost rândul lui Nacional să primească un penalty, după un fault comis de Medina în careu, care a și fost eliminat.
După două lovituri de pedeapsă ratate de oaspeți, Ramirez a reușit să-l învingă pe portarul lui Tondela și a stabilit scorul final al partidei: 3-1.
Cele mai importante momente:
- Min. 22, cartonaș roșu pentru Nacional
- Min. 34, încă un cartonaș roșu pentru Nacional, de această dată fiind eliminat antrenorul
- Min. 37, penalty ratat pentru Tondela
- Min. 49, Tondela deschide scorul
- Min. 68, Nacional egalează
- Min. 90+8, Tondela ratează încă un penalty
- Min. 90+9, Nacional înscrie din nou
- Min. 90+13, cartonaș roșu pentru Tondela
- Min. 90+15, penalty transformat de Nacional
„Știam că nu putem da greș”
Luis Sousa, antrenorul secund al lui Nacional, a vorbit despre meciul nebun din Portugalia.
„Secretul este grupul, jucătorii, vestiarul nostru. Știam că nu putem da greș și nu am dat greș. Ne-am dat seama că va fi un meci greu, dificil și că trebuie să luptăm până la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla.
Adevăratul secret este grupul, sunt oameni de caracter care au mers până la capăt. Arbitrajul? Nu este rolul meu să comentez. Treaba noastră este să ne facem treaba și să-i facem pe jucători să creadă”, a declarat Luis Sousa, conform abola.pt.
Cristiano Bacci, antrenorul echipei Tondela, nu și-a putut explica cum de formația sa nu a reușit să înscrie din penalty în prelungirile partidei.
„Este dificil să explic logic ce s-a întâmplat. Este dificil să explic cum am ratat un penalty în minutul 90+8, care era al doilea, dar asta este fotbalul și trebuie să acceptăm. Este, de asemenea, dificil de acceptat.
Astfel de meciuri se întâmplă o dată în viață. Ne-a lipsit maturitatea? Rezultatul spune asta, dar cred că am făcut suficient pentru a câștiga, am avut ocazii și am făcut toate schimbările pentru a încerca să câștigăm meciul. Este foarte greu de explicat.
Următorul nostru meci, care este cel mai important pentru că este următorul, nu poate fi legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu este sfârșitul lumii, trebuie să rămânem calmi, să ne îmbunătățim și să înțelegem momentele meciului”, a spus Cristiano Bacci.
În acest moment, Nacional se află pe locul 12 în Primeira Liga, cu 15 puncte, în timp ce Tondela este pe locul 17, cu 9 puncte.