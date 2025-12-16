Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri +44 foto
Foto: Facebook/CD Tondela
Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri

16.12.2025, ora 13:09
  • Duelul Nacional - Tondela, 3-1, din etapa 14 a primei ligi portugheze a fost unul neobișnuit. Gazdele au reușit o remontada neașteptată, după ce echipa oaspete a ratat două penalty-uri.
  • „Centralul” a arătat de trei ori cartonașul roșu.

Nebunia a început în minutul 22 al partidei care s-a disputat luni. Deivison, mijlocașul lui Nacional, a fost eliminat după o intrare imprudentă asupra lui Sithole, jucătorul lui Tondela.

FOTO. Nacional - Tondela 3-1, meci cu penalty-uri și 3 eliminări

În minutul 34, Nacional a mai suferit o eliminare. De această este vorba de antrenorul echipei, Tiago Margarido.

Trei minute mai târziu, Tondela a beneficiat de un penalty după ce Witi l-a faultat în careu pe Manso. Totuși, portarul lui Nacional a apărat lovitura de la 11 metri executată de Pedro Maranhao.

Repriza a doua a început mai bine pentru Tondela, care a deschis scorul în minutul 49, după ce Maviram a reușit să înscrie dintr-un voleu cu stângul, din pasa lui Pedro Maranhao, cel care ratase penalty-ul din prima repriză.

Eliminarea lui Deivison (Nacional) din minutul 22. Foto: Captură YouTube/VSPORTS - Liga Portugal Eliminarea lui Deivison (Nacional) din minutul 22. Foto: Captură YouTube/VSPORTS - Liga Portugal Eliminarea lui Deivison (Nacional) din minutul 22. Foto: Captură YouTube/VSPORTS - Liga Portugal Eliminarea lui Deivison (Nacional) din minutul 22. Foto: Captură YouTube/VSPORTS - Liga Portugal Primul penalty ratat de Tondela în minutul 37. Foto: Captură YouTube/VSPORTS - Liga Portugal
În inferioritate numerică, Nacional a reușit să egaleze în minutul 68, prin Ze Victor.

În minutul 90+8, Tondela a primit un alt penalty și avea posibilitatea să reintre în avantaj și să câștige meciul. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Siebatcheu a ratat și el lovitura de la 11 metri, exact ca Pedro Maranhao, portarul lui Nacional fiind desemnat omul meciului.

Chiar dacă era în inferioritate după eliminarea lui Deivison, Nacional a marcat golul de 2-1 în minutul 90+9, prin Paulinho Boia.

4 minute mai târziu, a fost rândul lui Nacional să primească un penalty, după un fault comis de Medina în careu, care a și fost eliminat.

După două lovituri de pedeapsă ratate de oaspeți, Ramirez a reușit să-l învingă pe portarul lui Tondela și a stabilit scorul final al partidei: 3-1.

Cele mai importante momente:

  • Min. 22, cartonaș roșu pentru Nacional
  • Min. 34, încă un cartonaș roșu pentru Nacional, de această dată fiind eliminat antrenorul
  • Min. 37, penalty ratat pentru Tondela
  • Min. 49, Tondela deschide scorul
  • Min. 68, Nacional egalează
  • Min. 90+8, Tondela ratează încă un penalty
  • Min. 90+9, Nacional înscrie din nou
  • Min. 90+13, cartonaș roșu pentru Tondela
  • Min. 90+15, penalty transformat de Nacional

„Știam că nu putem da greș”

Luis Sousa, antrenorul secund al lui Nacional, a vorbit despre meciul nebun din Portugalia.

„Secretul este grupul, jucătorii, vestiarul nostru. Știam că nu putem da greș și nu am dat greș. Ne-am dat seama că va fi un meci greu, dificil și că trebuie să luptăm până la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla.

Adevăratul secret este grupul, sunt oameni de caracter care au mers până la capăt. Arbitrajul? Nu este rolul meu să comentez. Treaba noastră este să ne facem treaba și să-i facem pe jucători să creadă”, a declarat Luis Sousa, conform abola.pt.

Cristiano Bacci, antrenorul echipei Tondela, nu și-a putut explica cum de formația sa nu a reușit să înscrie din penalty în prelungirile partidei.

„Este dificil să explic logic ce s-a întâmplat. Este dificil să explic cum am ratat un penalty în minutul 90+8, care era al doilea, dar asta este fotbalul și trebuie să acceptăm. Este, de asemenea, dificil de acceptat.

Astfel de meciuri se întâmplă o dată în viață. Ne-a lipsit maturitatea? Rezultatul spune asta, dar cred că am făcut suficient pentru a câștiga, am avut ocazii și am făcut toate schimbările pentru a încerca să câștigăm meciul. Este foarte greu de explicat.

Următorul nostru meci, care este cel mai important pentru că este următorul, nu poate fi legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu este sfârșitul lumii, trebuie să rămânem calmi, să ne îmbunătățim și să înțelegem momentele meciului”, a spus Cristiano Bacci.

În acest moment, Nacional se află pe locul 12 în Primeira Liga, cu 15 puncte, în timp ce Tondela este pe locul 17, cu 9 puncte.

VIDEO. Nacional - Tondela 3-1

