Meci inexplicabil în Portugalia FOTO. Au jucat 81 de minute în 10 oameni, dar au înscris două goluri în prelungiri! Adversarii au ratat două penalty-uri

Duelul Nacional - Tondela, 3-1, din etapa 14 a primei ligi portugheze a fost unul neobișnuit. Gazdele au reușit o remontada neașteptată, după ce echipa oaspete a ratat două penalty-uri.

„Centralul” a arătat de trei ori cartonașul roșu.

Nebunia a început în minutul 22 al partidei care s-a disputat luni. Deivison, mijlocașul lui Nacional, a fost eliminat după o intrare imprudentă asupra lui Sithole, jucătorul lui Tondela.

În minutul 34, Nacional a mai suferit o eliminare. De această este vorba de antrenorul echipei, Tiago Margarido.

Trei minute mai târziu, Tondela a beneficiat de un penalty după ce Witi l-a faultat în careu pe Manso. Totuși, portarul lui Nacional a apărat lovitura de la 11 metri executată de Pedro Maranhao.

Repriza a doua a început mai bine pentru Tondela, care a deschis scorul în minutul 49, după ce Maviram a reușit să înscrie dintr-un voleu cu stângul, din pasa lui Pedro Maranhao, cel care ratase penalty-ul din prima repriză.

În inferioritate numerică, Nacional a reușit să egaleze în minutul 68, prin Ze Victor.

În minutul 90+8, Tondela a primit un alt penalty și avea posibilitatea să reintre în avantaj și să câștige meciul. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Siebatcheu a ratat și el lovitura de la 11 metri, exact ca Pedro Maranhao, portarul lui Nacional fiind desemnat omul meciului.

Chiar dacă era în inferioritate după eliminarea lui Deivison, Nacional a marcat golul de 2-1 în minutul 90+9, prin Paulinho Boia.

4 minute mai târziu, a fost rândul lui Nacional să primească un penalty, după un fault comis de Medina în careu, care a și fost eliminat.

După două lovituri de pedeapsă ratate de oaspeți, Ramirez a reușit să-l învingă pe portarul lui Tondela și a stabilit scorul final al partidei: 3-1.

Cele mai importante momente:

Min. 22, cartonaș roșu pentru Nacional

Min. 34, încă un cartonaș roșu pentru Nacional, de această dată fiind eliminat antrenorul

Min. 37, penalty ratat pentru Tondela

Min. 49, Tondela deschide scorul

Min. 68, Nacional egalează

Min. 90+8, Tondela ratează încă un penalty

Min. 90+9, Nacional înscrie din nou

Min. 90+13, cartonaș roșu pentru Tondela

Min. 90+15, penalty transformat de Nacional

„Știam că nu putem da greș”

Luis Sousa, antrenorul secund al lui Nacional, a vorbit despre meciul nebun din Portugalia.

„Secretul este grupul, jucătorii, vestiarul nostru. Știam că nu putem da greș și nu am dat greș. Ne-am dat seama că va fi un meci greu, dificil și că trebuie să luptăm până la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla.

Adevăratul secret este grupul, sunt oameni de caracter care au mers până la capăt. Arbitrajul? Nu este rolul meu să comentez. Treaba noastră este să ne facem treaba și să-i facem pe jucători să creadă”, a declarat Luis Sousa, conform abola.pt.

Cristiano Bacci, antrenorul echipei Tondela, nu și-a putut explica cum de formația sa nu a reușit să înscrie din penalty în prelungirile partidei.

„Este dificil să explic logic ce s-a întâmplat. Este dificil să explic cum am ratat un penalty în minutul 90+8, care era al doilea, dar asta este fotbalul și trebuie să acceptăm. Este, de asemenea, dificil de acceptat.

Astfel de meciuri se întâmplă o dată în viață. Ne-a lipsit maturitatea? Rezultatul spune asta, dar cred că am făcut suficient pentru a câștiga, am avut ocazii și am făcut toate schimbările pentru a încerca să câștigăm meciul. Este foarte greu de explicat.

Următorul nostru meci, care este cel mai important pentru că este următorul, nu poate fi legat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu este sfârșitul lumii, trebuie să rămânem calmi, să ne îmbunătățim și să înțelegem momentele meciului”, a spus Cristiano Bacci.

În acest moment, Nacional se află pe locul 12 în Primeira Liga, cu 15 puncte, în timp ce Tondela este pe locul 17, cu 9 puncte.

VIDEO. Nacional - Tondela 3-1

