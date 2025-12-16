Moment șocant VIDEO.  Starul echipei a fost lovit de un suporter în meciul decisiv din campionat » Tensiuni între jucător și arbitru

Fostul internațional francez Andre-Pierre Gignac (40 de ani) a avut parte de un meci plin de tensiuni în finala play-off-ului din campionatul mexican.

Formația sa, Tigres, a fost învinsă dramatic de Toluca, după 2-2 (8-9 d.p.), iar jucătorul a fost lovit de un suporter advers în timp ce se îndrepta spre banca de rezerve.

Aflat de 10 ani în Mexic, fostul atacant al celor de la Olympique Marseille a ratat șansa de a cuceri un nou titlu de campion și a avut parte și de un episod neplăcut în momentul în care a fost schimbat de pe teren.

Toluca - Tigres 2-2 ( 9-8d .p.). Gignac a fost lovit de un suporter advers

Deși Tigres a reușit să deschidă scorul în minutul 14 al finalei, Gignac oferind o pasă decisivă din lovitură liberă, Toluca a reușit să răstoarne rezultatul în minutul 52, moment în care au apărut mai multe tensiuni.

În acel moment, Gignac a intrat în conflict cu arbitrii și l-a confruntat în mod direct pe al patrulea oficial.

André-Pierre Gignac is not holding back as he exchanges words with the officials 🗣️ pic.twitter.com/OaX1aJQtq6 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 15, 2025

Veteranul francez a fost schimbat 5 minute mai târziu, iar în timp ce se îndrepta spre banca de rezerve a fost lovit de un suporter advers cu un tricou.

Fanul a fost evacuat de către stewarzii prezenți, în timp ce Gignac a fost calmat cu greu de către colegii săi și staff-ul tehnic, informează rmcsport.bfmtv.com.

Cu Gignac pe bancă, Tigres a pierdut la loviturile de departajare, scor 8-9, după ce finala s-a încheiat 2-2 la general, astfel că atacantul francez a ratat șansa de cuceri al șaselea titlu în tricoul formației mexicane.

221 de goluri și 55 de pase decisive a reușit Gignac, în 426 de apariții pentru Tigres

