„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”

Samuel Bastien (29 de ani), jucătorul clubului olandez Fortuna Sittard, a suferit un accident vascular cerebral la finalul lunii aprilie și a stat trei zile în comă.

Cu toate acestea, mijlocașul s-a recuperat în mod miraculos și a jucat în meciul disputat în acest weekend de echipa sa.

Fortunna Sittard a întâlnit-o, sâmbătă, pe PEC Zwolle, în etapa 16 din Eredivisie, scor 0-1.

Chiar dacă echipa sa a pierdut meciul, Samuel Bastien a avut parte de un moment de bucurie. Mijlocașul a fost introdus pe teren în finalul partidei (min. 83) și a bifat primele minute după problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat.

Samuel Bastien, revenire uimitoare după un atac cerebral

La începutul acestui an, Samuel Bastien a suferit un accident vascular cerebral și a stat trei zile în comă. După ce s-a trezit, medicii l-au avertizat că nu are șanse mici să-și continue cariera sportivă, scrie thesun.co.uk. Fotbalistul Fortunei Sittard a petrecut două săptămâni în spital.

În ciuda atacului cerebral suferit, Samuel Bastien a reușit să treacă peste problemele de sănătate și a revenit pe teren pe 13 decembrie.

După ce a bifat 7 minute în partida cu PEC Zwolle, Samuel Bastien a declarat:

„A fost o situație foarte gravă, am fost la un pas de moarte. Acum patru luni, medicii îmi spuneau că nu voi mai putea juca fotbal. Aveam dureri de cap și, dintr-o dată, am suferit un accident vascular cerebral.

Am intrat în comă. A fost o perioadă nebunească în viața mea. Dar acum mă simt mult mai bine. Nu sunt încă 100% în formă, dar așa se întâmplă în situație de acest fel.

Am încercat să rămân puternic în fiecare zi pentru acest moment și este o adevărată plăcere să revin în echipă”, a declarat mijlocașul Fortunei Sittard, conform sursei citate.

Este un impuls enorm pentru Samuel după o perioadă atât de lungă de recuperare. Danny Buijs, antrenorul echipei Fortuna Sittard

În 2022, Burnley l-a transferat pe Samuel Bastien de la Standard Liege pentru 800.000 de euro.

Chiar în primul său sezon la Burnley, care evolua în Championship și era antrenată de Vincent Kompany, Bastien a reușit să câștige titlul în liga a doua engleză și să promoveze în Premier League.

24 de meciuri și 2 goluri a bifat Samuel Bastien pentru Burnley

După performanța incredibilă din acel an, mijlocașul a fost cedat sub formă de împrumut la Kasimpașa, în Turcia. După un sezon s-a întors la Burnley, dar a fost vândut definitiv la Fortuna Sittard pentru 250.000 de euro.

De-a lungul carierei, jucătorul din Republica Democrată Congo a mai evoluat și pentru Avellino și Chievo Verona.

În acest moment, Fortuna Sittard ocupă locul 13 în Eredivisie, cu 18 puncte acumulate după 16 meciuri jucate.

400.000 de euro este cota de piață a lui Samuel Bastien, conform Transfermarkt

