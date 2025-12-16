„Am fost la un pas de moarte” A suferit un atac cerebral devastator, dar a revenit pe teren după opt luni: „Medicii mi-au spus că nu voi mai juca fotbal”

- Samuel Bastien (29 de ani), jucătorul clubului olandez Fortuna Sittard, a suferit un accident vascular cerebral la finalul lunii aprilie și a stat trei zile în comă.
- Cu toate acestea, mijlocașul s-a recuperat în mod miraculos și a jucat în meciul disputat în acest weekend de echipa sa.
Fortunna Sittard a întâlnit-o, sâmbătă, pe PEC Zwolle, în etapa 16 din Eredivisie, scor 0-1.
Chiar dacă echipa sa a pierdut meciul, Samuel Bastien a avut parte de un moment de bucurie. Mijlocașul a fost introdus pe teren în finalul partidei (min. 83) și a bifat primele minute după problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat.
Samuel Bastien, revenire uimitoare după un atac cerebral
La începutul acestui an, Samuel Bastien a suferit un accident vascular cerebral și a stat trei zile în comă. După ce s-a trezit, medicii l-au avertizat că nu are șanse mici să-și continue cariera sportivă, scrie thesun.co.uk. Fotbalistul Fortunei Sittard a petrecut două săptămâni în spital.
În ciuda atacului cerebral suferit, Samuel Bastien a reușit să treacă peste problemele de sănătate și a revenit pe teren pe 13 decembrie.
După ce a bifat 7 minute în partida cu PEC Zwolle, Samuel Bastien a declarat:
„A fost o situație foarte gravă, am fost la un pas de moarte. Acum patru luni, medicii îmi spuneau că nu voi mai putea juca fotbal. Aveam dureri de cap și, dintr-o dată, am suferit un accident vascular cerebral.
Am intrat în comă. A fost o perioadă nebunească în viața mea. Dar acum mă simt mult mai bine. Nu sunt încă 100% în formă, dar așa se întâmplă în situație de acest fel.
Am încercat să rămân puternic în fiecare zi pentru acest moment și este o adevărată plăcere să revin în echipă”, a declarat mijlocașul Fortunei Sittard, conform sursei citate.
Este un impuls enorm pentru Samuel după o perioadă atât de lungă de recuperare. Danny Buijs, antrenorul echipei Fortuna Sittard
În 2022, Burnley l-a transferat pe Samuel Bastien de la Standard Liege pentru 800.000 de euro.
Chiar în primul său sezon la Burnley, care evolua în Championship și era antrenată de Vincent Kompany, Bastien a reușit să câștige titlul în liga a doua engleză și să promoveze în Premier League.
După performanța incredibilă din acel an, mijlocașul a fost cedat sub formă de împrumut la Kasimpașa, în Turcia. După un sezon s-a întors la Burnley, dar a fost vândut definitiv la Fortuna Sittard pentru 250.000 de euro.
De-a lungul carierei, jucătorul din Republica Democrată Congo a mai evoluat și pentru Avellino și Chievo Verona.
În acest moment, Fortuna Sittard ocupă locul 13 în Eredivisie, cu 18 puncte acumulate după 16 meciuri jucate.