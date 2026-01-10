Debut de vis pentru Semenyo Gol și pasă de gol la primul meci pentru City + Deținătoarea Cupei Angliei, eliminare rușinoasă

Manchester City - Exeter City 10-1. Antonio Semenyo (26 de ani), extrema cumpărată în această iarnă de la Bournemouth, a avut un debut de vis în tricoul „cetățenilor”.

Crystal Palace, deținătoarea trofeului Cupei Angliei, a fost eliminată de o echipă din liga a șasea.

La o zi după ce Manchester City l-a prezentat pe Antoine Semenyo, de la Bournemouth, Pep Guardiola l-a și titularizat.

Manchester City - Exeter 10-1 . Debut de vis pentru Antoine Semenyo pe Etihad

În duelul din turul 3 din Cupa Angliei cu Exeter City, echipă din liga a patra engleză, Antoine Semenyo s-a dezlănțuit.

Ghanezul a avut nevoie de numai 49 de minute pentru a contribui la un gol în tricoul „cetățenilor”.

Semenyo a primit o pasă, în flancul stâng, de la Rodri, a avansat și a centrat la semiînălțime spre linia careului de 6 metri.

Balonul a fost interceptat de Rayan Cherki, care l-a împins în plasă.

Peste numai 5 minute, același Rodri i-a pasat lui Antoine Semenyo, care a avansat, a intrat în careu și a șutat lângă bară, reușind să marcheze pentru prima dată pentru Manchester City.

Pep Guardiola l-a schimbat în minutul 57, însă timpul petrecut pe teren a fost suficient pentru ca jucătorul sosit de la Bournemouth să fie declarat omul meciului.

9.3 este nota pe care Antoine Semenyo a primitr-o la debutul pentru Manchester City, conform sofascore.com

Crystal Palace, înfrângere rușinoasă în Cupa Angliei

Câștigătoarea en-titre a Cupei Angliei a fost eliminată rușinos de Macclesfield, o formație din liga a șasea engleză, scor 1-2.

Gazdele au deschis scorul în minutul 43, prin Dawson, și și-au majorat avantajul după o oră de joc, grație golului marcat de Isaac Buckley.

Crystal Palace a răspuns prin golul lui Yeremy Pino, în minutul 90, însă nu a reușit să restabilească egalitatea.

Palace a câștigat în premieră Cupa Angliei în vară, după o victorie cu Manchester City în finală, scor 1-0.

