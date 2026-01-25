Musi, pe placul turcilor Trabzonspor îl vrea pe atacantul lui Dinamo

Trabzonspor, una dintre echipele de tradiție din Turcia, ar fi interesată de Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo.

După ce a avut evoluții foarte bune la primul sezon în tricoul alb-roșu, Musi a stârnit interesul mai multor cluburi importante din străinătate.

Trabzonspor ar fi interesată de transferul lui Alexandru Musi

Conform turcilor de la karadenizgazete.com.tr, Trabzonspor îl monitorizează atent pe Alexandru Musi.

Turcii sunt nemulțumiți de prestația lui Kazeem Olaigbe, fotbalist transferat în vara anului trecut, și ar dori să aducă un alt jucător pe acea poziție, una dintre ținte fiind jucătorul lui Dinamo.

Conform transferfeed.com, Trabzonspor urmărește mai mulți jucători pentru acea poziție, Musi fiind însă avantajat de vârstă, jucătorul lui Dinamo având doar 21 de ani.

1,3 milioane de euro este cota lui Alexandru Musi, conforn Transfermarkt

Dinamo l-a transferat pe Alexandru Musi în vara anului trecut, ca urmare a unui schimb de jucători. La acel moment, FCSB l-a oferit pe Musi și 970.000 de euro pentru a-l transfera pe Dennis Politic.

Musi a jucat în această stagiune 19 meciuri în tricoul lui Dinamo, reușind să înscrie de 5 ori și să ofere trei pase decisive.

Atacantul este unul dintre jucătorii importanți ai echipei și din prisma regulii U21.

Dinamo mai are în lot 5 soluții pentru a îndeplini regula: pe Matteo Duțu, Cristian Mihai, Adrian Caragea, Adrian Mazilu și Ianis Tarbă.

Mijlocașul „câinilor” se află și în angrenajul naționalei de tineret, cu 7 selecții.

Până acum, Alexandru Musi a mai evoluat la FCSB, Poli Iași și Petrolul Ploiești.

