Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu +18 foto
Alexandru Musi foto: Sport Pictures
Superliga

Interes enorm pentru Musi Dinamo poate face un profit uriaș! Cum a reacționat Andrei Nicolescu

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.12.2025, ora 22:35
alt-text Actualizat: 05.12.2025, ora 22:35
  • Ioan Becali (73 de ani) a dezvăluit ofertele primite pentru Alexandru Musi, tânărul jucător transferat de Dinamo de la FCSB.
  • Impresarul susține că două echipe ar fi înaintat oferte solide către clubul „alb-roșu”, după evoluțiile din ultimele luni ale fotbalistului.

Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara acestui an, într-un schimb cu FCSB, care l-a primit pe Dennis Politic. Pe lângă atacant, „câinii” au mai primit de la campioană și un milion de euro.

Ioan Becali: „Am avut două oferte de două milioane pentru Musi”

În urma evoluțiilor din acest sezon, Dinamo ar fi primit oferte solide pentru Musi, de la echipe importante din Europa, însă Andrei Nicolescu intenționează să-l mai păstreze pe tânărul atacant.

În plus, impresarul Ioan Becali vede un viitor mai strălucit pentru Musi, în comparație cu Dennis Politic.

„În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și două oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.

A zis Andrei «Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24». Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400.000. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Ioan Becali, potrivit fanatik.ro.

Alex Musi este în prezent accidentat și va rata derby-ul de sâmbătă cu FCSB, programat de la 20:30. În urmă cu o săptămâna, Nicolescu transmitea că perioada de absență a jucătorului ar putea fi de 4-6 săptămâni, după accidentarea de la naționala U21.

FOTO. Golul marcat de Musi în Dinamo - FCSB 4-3, în turul acestui sezon

Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1)
Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (18 imagini)

Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1) Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1) Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1) Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1) Alexandru Musi, gol in Dinamo - FCSB (FOTO: captură Prima Sport 1)
+18 Foto
labels.photo-gallery

