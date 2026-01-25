Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă
Moruțan a fost cedat de Aris după doar șase luni: gratis Foto: Imago
Riscul asumat de Rapid Moruțan încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Și mai e o alarmă pentru Gâlcă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 13:19
  • Olimpiu Moruțan e așteptat de Rapid ca jucătorul care face diferența. Dar „tricolorul” în vârstă de 26 de ani nu e în cel mai bun moment al carierei, după ce a stat aproape zece luni din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile. 

Olimpiu Moruțan este jucătorul lui Rapid, de-abia transferat de la Aris, a apărut și la prima conferință, iar antrenorul speră să aducă un mare plus echipei sale.

„Are multă calitate. Așteptăm să facă diferența”, a spus Costel Gâlcă înaintea duelului cu UTA de la Arad.

2 milioane de euro
este cota lui Olimpiu Moruțan (Transfermarkt). A atins maximum în 2021 (Galatasaray) și 2022 (Pisa): 5 milioane

Leziunea gravă care i-a scurtcircuitat cariera lui Moruțan

Nu va fi însă totul atât de simplu. În primul rând, pentru că internaționalul în vârstă de 26 de ani încă suferă în joc după grava accidentare din 2024. Nici mental nu e la același nivel ca înaintea acelei leziuni.

Moruțan, la conferința de sâmbătă de la Rapid Foto: Iosif Popescu Moruțan, la conferința de sâmbătă de la Rapid Foto: Iosif Popescu
Moruțan, la conferința de sâmbătă de la Rapid Foto: Iosif Popescu

Pe 23 aprilie 2024, în plină formă, extrema care evolua atunci la Ankaragucu s-a prăbușit pe teren, în minutul 83 al semifinalei Cupei cu Beșiktaș. Avea ruptură a tendonului ahilean drept.

Accidentarea lui Moruțan în Turcia

5 goluri și 4 assisturi
a reușit Moruțan în sezonul 2023-2024, la Ankaragucu (35 de meciuri, 2.467 de minute)

Moruțan, fără gol și fără pase decisive în jumătate de sezon la Aris

Operat, a ratat Campionatul European și a revenit aproape zece luni mai târziu, pe 8 februarie 2025, la Pisa - Cittadella, în Serie B.

De atunci, jocul său nu a mai fost același. Într-un an, are doar un gol și o pasă decisivă, ambele sezonul trecut, la Pisa.

Transferat la Aris Salonic, nu a influențat niciun gol în Grecia, deși a fost folosit în trei competiții: campionat - Cupa Greciei - preliminarii Conference League.

De aceea, clubul elen l-a cedat atât de repede la Rapid. Gratis!

727 de minute
a evoluat Moruțan la Aris în 17 partide în toate competițiile (42,8 în medie pe meci): zero goluri, zero assisturi

Gâlcă îl vrea în spatele atacantului. Dar Moruțan a jucat extremă dreaptă. Acolo e Dobre

Mai e o problemă pentru Gâlcă. Antrenorul ar vrea să-l folosească pe Moruțan în spatele atacantului, nu extremă dreapta, unde îl are pe căpitanul Dobre.

Să îl retragă pe Christensen în fața apărării, alături de Keita sau Grameni, și să-i ofere „tricolorului” centrul ofensivei.

Moruțan a jucat aripă dreapta și în amicalul naționalei contra Moldovei (2-1) Foto: Raed Krishan Moruțan a jucat aripă dreapta și în amicalul naționalei contra Moldovei (2-1) Foto: Raed Krishan
Moruțan a jucat aripă dreapta și în amicalul naționalei contra Moldovei (2-1) Foto: Raed Krishan

Dar Moruțan a apărut rareori pe acea poziție în ultimul timp. La Aris, numai de două ori ca număr 10 în formula de start:

  • 31 iulie, la 2-2 cu Araz, în preliminariile Conference. Pe banca lui Aris era Ouzounidis. 
  • 29 noiembrie, la 2-1 cu Larisa, în campionat. Cu Jimenez tehnician.

În cea mare parte a timpului, a jucat extremă dreapta.

17 selecții
are Moruțan la echipa națională: un gol, șase pase decisive

